Así es la relación de Lorena Meritano con Ernesto Calzadilla luego de su separación

Lorena Meritano es una de las actrices con mayor trayectoria en América Latina. Sin embargo, Meritano se ha dado a conocer en Colombia y en el continente con mayor fuerza debido a ser una figura de valentía y ejemplo por cómo ha afrontado en estos años su proceso y recuperación por el cáncer de mama.

Lorena tuvo que vivir fuertes retos debido a su enfermedad, la cual, como ella misma ha expresado con dolor, le arrebató su cabello, sus pestañas y sus senos, pues debió amputarse. Además, comentó en su momento que el cáncer a su vez hizo que su novio del momento, Ernesto Calzadilla, también se fuera.

Hace unos años, Lorena Meritano publicó un video, que luego borró, en el que afirmaba que Ernesto Calzadilla la había dejado en medio de su cáncer de seno y esto suscitó miles de críticas hacia el presentador venezolano.

Ahora, la mujer se refirió al tema y aseguró que ha intentado tener una comunicación cercana y amistosa con Calzadilla, que incluso le ha escrito en las fechas importantes, pero que este no le ha respondido ni un solo mensaje.

En una entrevista con el programa Lo Sé Todo, la mujer dijo que pasó por momentos muy difíciles que por poco la llevan a la muerte. “Me enojé con que no me dejen morir”.

Cabe decir que Ernesto habló en el 2016 de su ruptura con la actriz argentina y le hizo frente a las críticas asegurando que él terminó la relación, pero que la enfermedad no fue determinante para su decisión.

“Cuando terminas una relación, es porque las cosas se van acabando y un día se toma la decisión de decir ¡ya! Sabemos que no podemos seguir tú y yo, no estamos sumando, entonces gracias por el tiempo compartido, sigue tu camino y yo sigo mi camino (…) Ella estaba ya perfecta y sana desde hace un año y le quedaban operaciones de prevención, que afortunadamente pasó y está muy bien. Dije no va más por el bien de los dos”.

Video | Carolina Cruz se desahogó y confesó por qué terminó con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz, una de las principales presentadoras de Día a Día, compartió en marzo pasado un corto comunicado de prensa y confirmó que se separó oficialmente de Lincoln Palomeque, tras 12 años de noviazgo.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, precisó en aquella oportunidad.

La empresaria confesó en una entrevista con Las Sandoval que no estaba cómoda con la relación, por lo cual tomó la decisión de dar un paso al costado. Asimismo, puntualizó que fue un acto de honestidad consigo misma.

“Hay momentos en las relaciones, que uno piensa que si quiere que sea para toda la vida con esa persona, pero quién dijo que tiene que ser así. Existe un cariño, un respeto y vamos a estar siempre para toda la vida porque tenemos dos hijos, pero cuando el amor se transforma, es mejor dar un paso al costado”, indicó inicialmente.

Luego, Cruz añadió: “Yo decía que si estoy educando buenos hombres, yo debo ser honesta conmigo también, yo tengo que buscar lo que a mí me haga feliz, si yo estoy feliz, mis hijos también. No puedo estar en una relación por pensar en el qué dirán o en la sociedad”.

La presentadora de Caracol Televisión también aprovechó el informal diálogo con las creadoras de contenidos para reiterar que la relación que tiene con el reconocido actor es bastante buena. Además, lo volvió a destacar como papá.