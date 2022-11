“Me siento plena”: Manuela Gómez se sinceró con sus seguidores y reveló si está soltera

Muela Gómez Franco es reconocida en el mundo de la farándula colombiana, luego de su participación en el reality de RCN Protagonistas de Novela. Además, es recordada porque ha tenido varios enfrentamientos con la también exparticipante de dicho programa, Yina Calderón.

Como es habitual, Manuela también le brindó la posibilidad a sus seguidores de que le hicieran preguntas sobre su vida privada, mediante la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram, uno de los admiradores de la influenciadora le indagó si actualmente tenía pareja.

“Estás enamorada Manu, siempre te he admirado, me encantabas”, escribió uno de los más de dos millones de seguidores que tiene Manuela en su cuenta personal de Instagram. Por su parte, la también creadora de contenido no tuvo ningún problema en responder y aseguró que no está enamorada, pero hizo énfasis en que si le gusta alguien; además, agregó que tiene varios pretendientes, pero que está soltera y que se siente plena en medio de su soltería.

“Ay, no, no y me siento tan contenta por eso, ustedes no se imaginan, o sea, yo estoy para estar soltera, yo enamorada, soy una rehu%$#, yo soltera, parce, así es una chimba, me siento plena, me siento súper bien, pretendientes obviamente sí tengo, pero enamorada de alguien, no, me gusta que es otra cosa muy distinta”, dijo Manuela Gómez.

La influenciadora aprovechó para argumentar las razones por las que no se quiere enamorar, mencionando que las relaciones hoy día son superficiales y que la gran mayoría de las personas no le dan el verdadero valor a los sentimientos; por eso, aclaró que está soltera más no disponible.

“No quiero volver a entregar mi corazón a gente que realmente no valora tantas cosas porque ahora ya todo se volvió como tan superficial, entonces no, por ahora no, no quiero estar enamorada, me siento más activa, así, solterita y a la orden?, no, a la orden no”.

Manuela Gómez contó por qué siempre publica fotos en redes sociales con filtros

Con la llegada de las redes sociales, los creadores de contenido se han enfocado en adaptarse a las demandas de consumo de los usuarios y, por eso, cada vez más incorporan nuevas opciones para aparecer en la pantalla digital. Entre los cambios que más relevancia han tomado en los últimos tiempos se encuentran los filtros.

Usualmente, las personas utilizan los filtros para mostrar su piel mucho más pulida y pulcra, pero eso ha sido un tema de debate en que varias mujeres de la farándula nacional han llegado a dar su punto de vista.

Hace unos días, la influenciadora Luisa Fernanda W subió un video para generar consciencia sobre “el abuso” en la aplicación de efectos a las fotografías y mencionó que “no se puede creer en todo lo que se ve en redes”. Ahora, Manuela Gómez Franco, exprotagonista de novela apareció en su perfil de Instagram para abordar la misma temática.

Con más de dos millones de seguidores, la emprendedora de productos de belleza y cuidado corporal expresó que una de las preguntas que más suele recibir en mensajes es por qué aparece siempre con filtros.

Es común ver a la antioqueña de 26 años posando en historias o haciendo transmisiones en vivo, pero en estas interacciones digitales su rostro tiene incorporado un filtro. Así que, para evitar los rumores y dar a conocer su punto de vista, la influencer no se quedó callada y reveló la verdadera razón por la que generalmente acude a estas opciones que ofrecen las plataformas.

Para Gómez, se trata de una historia real que tiene su rostro y que no le agrada: “Como pueden ver, soy muy pecosa. Tengo demasiadas pequitas y no me gustan”, señaló la paisa, mientras se grabó mostrando los pequeños pigmentos en su cutis.

De este modo, Manuela realizó lo que muchos pensaron que nunca iba a hacer y fue mostrarse “al natural” frente a la pantalla del celular.

Varios de los usuarios de Instagram dieron a conocer su punto de vista: “pero si se le ven hermosas”; “Por qué las mujeres con pecas nunca les gustan sus pecas? A mí me parecen divinas las pecas 😞”; “Ellas las tiene naturales y otras se las maquillan, así es la vida, nadie está contento con lo que le tocó”; “Es muy linda jaja y yo dizque buscando filtros con pecas 😂”; “También las tengo y tampoco me gustan 🙃”, son algunas de las percepciones que comparten los cibernautas.