Manuela Gómez se sinceró y confesó en qué se gastó el dinero que ganó en ‘La casa de los famosos’

Manuela Gómez volvió a ser tendencia en redes sociales tras revelar qué hizo con el dinero que recibió por su participación en La casa de los famosos Colombia.

Luego de varias semanas alejada del reality y de los reflectores que acompañan este tipo de formatos, la influenciadora decidió responder a una de las preguntas que más insistían sus seguidores y confesó en qué invirtió sus ganancias.

Pese a que su paso por el programa de telerrealidad del Canal RCN no fue le que sus fanáticos esperaban, este dejó frutos económicos que, según ella misma confirmó, ya comenzaron a materializarse en decisiones concretas.

Manuela Gómez fue eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia'. Foto: x

La revelación se hizo a través de sus historias de Instagram, donde mantiene una comunicación constante con su audiencia. Allí, mostró una de las compras que realizó con parte del dinero: un jacuzzi doble para su casa, la cual se encuentra en proceso de remodelación desde hace varios meses.

Este elemento, según explicó, no es un simple lujo, sino una pieza clave dentro de la idea que tiene para transformar su hogar.

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Aunque evitó hablar de cifras y no dio detalles sobre el monto total que recibió por su participación en el programa, dejó claro que esta inversión responde a un deseo que tenía desde hace varios años.

La mujer que se dio a conocer en Protagonistas de Nuestra Tele dijo que desde que inició los arreglos en su casa, tenía en mente adecuar la terraza con una zona de descanso que incluyera un jacuzzi amplio. Sin embargo, los costos adicionales que implican este tipo de obras la obligaron a posponer la compra.

La experiencia de hacer parte del famoso reality en la versión del 2026 le permitió contar con un ingreso que decidió destinar a ese proyecto personal. Durante el video, la influenciadora explicó que su hija fue un factor determinante para hacer esta compra, pues al estar alejadas espera compartir tiempo de calidad con ella en los próximos meses.

En ese sentido, el jacuzzi cobra un significado especial, ya que, según comentó, a la pequeña le encantan los baños con burbujas, por lo que este espacio se convierte en una oportunidad para fortalecer su vínculo de madre de hija.

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En el clip que publicó, se le escucha hablarle directamente a Samantha, dejándole saber que disfrutarán juntas de este espacio, mostrando abiertamente la forma en la que la maternidad ha cambiado su vida.