Gente

Manuela Gómez confesó que quiso acabar con su vida y contó detalles: “Tomé la decisión”

La participante de ‘La casa de los famosos’ se sinceró frente a las cámaras del ‘reality’.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

13 de febrero de 2026, 5:18 p. m.
Manuela Gómez, participante de 'La casa de los famosoos Colombia 3'.
Manuela Gómez, participante de 'La casa de los famosoos Colombia 3'. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3' / Canal RCN 'Protagonistas de Nuestra Tele'.

La casa de los famosos Colombia es uno de los formatos en los que los televidentes tienen la oportunidad de ver a algunas de las estrellas más importantes del mundo de la farándula nacional las 24 horas del día, a través de la aplicación oficial del Canal RCN y de la transmisión en vivo que sale al aire cada noche a las 08:00 en punto.

La dinámica de la producción permite que los famosos que aceptaron la invitación de ‘El Jefe’ se sinceren frente a las cámaras y compartan experiencias y detalles de su pasado con sus millones de seguidores.

Conozca aquí todos los detalles del primer capítulo de 'La casa de los famosos 3'.
Presentadores del 'reality' del Canal RCN. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos'

En las últimas horas, Manuela Gómez, exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, creadora de contenido y empresaria, abrió su corazón y habló sobre uno de los momentos más complicados que ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera en la industria del entretenimiento.

Reveló que, en medio de la fama y los lujos, llegó a sentirse muy vacía, pues no contaba con el acompañamiento y la compañía de personas que eran importantes para ella y llegó a considerar imposible la idea de formar una familia.

Gente

“Metieron por la boca algo que me chuzó el corazón”: Yeferson Cossio dio detalles inéditos en SEMANA sobre su delicada falla cardíaca

Gente

Isabella Ladera confirma su segundo embarazo, tras su mediática ruptura con Beéle; ¿Quién es el padre?

Gente

“No lo tengo todo”: Pautips, de ‘Masterchef Celebrity’, reveló algunos sueños que no ha cumplido pese a su fama

Estados Unidos

Denzel Washington dio a conocer la inspiradora frase que ha enfocado su vida

Gente

La Liendra logró su objetivo e hizo millonaria donación a colegios, con recursos que obtuvo de sus documentales: “Cumplimos la meta”

Gente

Exesposa de Petro contó inédita historia de lo que Verónica Alcocer le hizo cuando fue a la Casa de Nariño: “Ella dio la orden”

Gente

Horóscopo para este viernes, 13 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Juanda Caribe recibió importante visita en ‘La casa de los famosos’; rompió en llanto

Gente

Esposo de Beba, de ‘La casa de los famosos’, habló sobre el rumor de romance de su pareja: “Más alcance, más ruido, más foco”

Gente

Carla Giraldo se sacó espinita tras ‘impacto’ que sufrió Beba en ‘La casa de los famosos 3′; le sacó tema del pasado

Manuela Gómez recibió propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’; su hija entró al reality

“Yo siempre pensé que iba a quedar sola en una finca por allá, como una ermitaña, con los perritos. Pensaba que Dios no me iba a dar el regalo y cuando tomé la decisión como de morir, recibí la noticia que estaba embarazada“, confesó frente a las cámaras y micrófonos del programa de telerrealidad.

En medio del orgullo que siente por su hija Samantha, dejó saber que su llegada le dio un giro de 180 grados a su vida y una nueva perspectiva para visualizar el futuro.

“Cuando mi corazón sentía que iba a morir, Dios me regaló tus latidos para volver a vivir. Por eso siempre le digo a Samantha: ‘mamá siempre está en tu corazón y tú siempre estás en mi corazón, porque cuando mi corazón sentía que iba a morir, Dios me regaló tus latidos para volver a vivir’“.

Agregó: “Ella me salvó literalmente la vida, porque la verdad sentía que era exitosa, siempre lo he sentido, pero me sentía vacía y sola, entonces yo decía: ‘¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué trabajar? Ya no me interesa tener a nadie en mi vida, traiciones de mis amistades, traiciones de amores. ¿Qué sentido hay en la vida? Yo ya no quiero estar acá, yo le decía Dios, no quiero más la vida, no quiero”.

Juanda Caribe recibió importante visita en ‘La casa de los famosos’; rompió en llanto

En conversación con Lorena Altamirano y Karola, indicó que en su hogar llegó a tener un arma de fuego. Sin embargo, después de analizar su vida, sus problemas y las bendiciones que estaban llegando, tomó la decisión de enfocarse en su maternidad y cambiar sus rutinas para ofrecerle tranquilidad a su hija.

“Yo decía, bueno, tengo dinero, tengo mi carro, tengo las comodidades, lo que quiera me lo puedo comprar, pero ¿qué tengo en la vida? No tengo a nadie, ni tengo nada. Y Dios me regaló a mi Samantha, ella es mía, mi hija, ella me lo cambió todo", finalizó.

Más de Gente

El creador de contenido habló del motivo de su hospitalización.

“Metieron por la boca algo que me chuzó el corazón”: Yeferson Cossio dio detalles inéditos en SEMANA sobre su delicada falla cardíaca

Manuela Gómez, participante de 'La casa de los famosoos Colombia 3'.

Manuela Gómez confesó que quiso acabar con su vida y contó detalles: “Tomé la decisión”

Isabella Ladera anuncia que espera un hijo con Hugo García

Isabella Ladera confirma su segundo embarazo, tras su mediática ruptura con Beéle; ¿Quién es el padre?

Pautips reveló que no lo tiene "todo", pese a su fama como influencer.

“No lo tengo todo”: Pautips, de ‘Masterchef Celebrity’, reveló algunos sueños que no ha cumplido pese a su fama

El actor estadounidense Denzel Washington recibe la Palma de Oro Honorífica antes de la proyección de la película "Highest 2 Lowest".

Denzel Washington dio a conocer la inspiradora frase que ha enfocado su vida

La Liendra logró hacer millonaria donación a colegios.

La Liendra logró su objetivo e hizo millonaria donación a colegios, con recursos que obtuvo de sus documentales: “Cumplimos la meta”

Mary Luz Herrán, Verónica Alcocer y Gustavo Petro.

Exesposa de Petro contó inédita historia de lo que Verónica Alcocer le hizo cuando fue a la Casa de Nariño: “Ella dio la orden”

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy.

Horóscopo para este viernes, 13 de febrero, según Nana Calistar

Andrea Serna dará noticia en el Desafío Siglo XXI

Desafío Siglo XXI: estos son los semifinalistas oficiales de la temporada 2026

Juanda Caribe recibió visita en 'La casa de los famosos'.

Juanda Caribe recibió importante visita en ‘La casa de los famosos’; rompió en llanto

Noticias Destacadas