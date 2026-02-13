Manuela Gómez confesó que quiso acabar con su vida y contó detalles: “Tomé la decisión”

La casa de los famosos Colombia es uno de los formatos en los que los televidentes tienen la oportunidad de ver a algunas de las estrellas más importantes del mundo de la farándula nacional las 24 horas del día, a través de la aplicación oficial del Canal RCN y de la transmisión en vivo que sale al aire cada noche a las 08:00 en punto.

La dinámica de la producción permite que los famosos que aceptaron la invitación de ‘El Jefe’ se sinceren frente a las cámaras y compartan experiencias y detalles de su pasado con sus millones de seguidores.

Presentadores del 'reality' del Canal RCN. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos'

En las últimas horas, Manuela Gómez, exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, creadora de contenido y empresaria, abrió su corazón y habló sobre uno de los momentos más complicados que ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera en la industria del entretenimiento.

Reveló que, en medio de la fama y los lujos, llegó a sentirse muy vacía, pues no contaba con el acompañamiento y la compañía de personas que eran importantes para ella y llegó a considerar imposible la idea de formar una familia.

“Yo siempre pensé que iba a quedar sola en una finca por allá, como una ermitaña, con los perritos. Pensaba que Dios no me iba a dar el regalo y cuando tomé la decisión como de morir, recibí la noticia que estaba embarazada“, confesó frente a las cámaras y micrófonos del programa de telerrealidad.

En medio del orgullo que siente por su hija Samantha, dejó saber que su llegada le dio un giro de 180 grados a su vida y una nueva perspectiva para visualizar el futuro.

“Cuando mi corazón sentía que iba a morir, Dios me regaló tus latidos para volver a vivir. Por eso siempre le digo a Samantha: ‘mamá siempre está en tu corazón y tú siempre estás en mi corazón, porque cuando mi corazón sentía que iba a morir, Dios me regaló tus latidos para volver a vivir’“.

Agregó: “Ella me salvó literalmente la vida, porque la verdad sentía que era exitosa, siempre lo he sentido, pero me sentía vacía y sola, entonces yo decía: ‘¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué trabajar? Ya no me interesa tener a nadie en mi vida, traiciones de mis amistades, traiciones de amores. ¿Qué sentido hay en la vida? Yo ya no quiero estar acá, yo le decía Dios, no quiero más la vida, no quiero”.

En conversación con Lorena Altamirano y Karola, indicó que en su hogar llegó a tener un arma de fuego. Sin embargo, después de analizar su vida, sus problemas y las bendiciones que estaban llegando, tomó la decisión de enfocarse en su maternidad y cambiar sus rutinas para ofrecerle tranquilidad a su hija.

“Yo decía, bueno, tengo dinero, tengo mi carro, tengo las comodidades, lo que quiera me lo puedo comprar, pero ¿qué tengo en la vida? No tengo a nadie, ni tengo nada. Y Dios me regaló a mi Samantha, ella es mía, mi hija, ella me lo cambió todo", finalizó.