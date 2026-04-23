Video dejó en evidencia reacción del esposo de la exreina Carolina Flores al verla muerta; su grito conmocionó: “¿Qué hiciste, mamá?"

Un violento episodio ocurrido el pasado 15 de abril en Ciudad de México dejó como víctima a Carolina Flores Gómez, quien fue reconocida en su momento como Miss Teen Universe Baja California 2017. La joven, de 27 años, fue encontrada sin vida en un exclusivo apartamento de la colonia Polanco, con una herida de bala en la cabeza.

Sale a la luz lo que dijo suegra de exreina Carolina Flores tras supuestamente asesinarla: video mostró qué pasó

A medida que avanzaron las investigaciones, una grabación de seguridad del interior del inmueble permitió reconstruir parte de lo sucedido. En el video se observa que, presuntamente, una mujer identificada como Erika María N., suegra de la víctima, habría disparado tras una discusión. Luego, la joven se dirige hacia una habitación, seguida por la agresora; aunque esa escena no quedó registrada, se escuchan varias detonaciones.

Las autoridades indicaron que no se encontraron signos de ingreso forzado, lo que sugiere que el responsable sería alguien cercano a su entorno. Además, el informe de necropsia reveló múltiples impactos de bala en la cabeza y el tórax, un detalle que incrementó la conmoción frente a este caso, que continúa siendo materia de investigación.

Carolina Flores, exreina mexicana asesinada. Foto: TikTok @carolinaff444

Sin embargo, en medio de la incertidumbre sobre lo ocurrido, las miradas de algunos curiosos se posaron en un fragmento del video que salió a la luz, donde se logra ver cómo sucedió todo en la vivienda de la pareja.

Según se registra, Alejandro Sánchez, esposo de Carolina Flores, se encontraba en el lugar cuando la exreina fue asesinada a tiros. Las imágenes muestran cómo el hombre salió de otra habitación con una menor en brazos, mientras su progenitora se fue del sitio en el que estaba el cuerpo de la mexicana.

“¿Qué fue eso?”, preguntó el hombre, a lo que agrega con un grito: “¿Qué hiciste, mamá?“.

La mujer se justificó y afirmó, presuntamente, que todo pasó porque la hizo enojar. Allí recalcó que todos eran una familia, por lo que había pasado esto.

“¿Qué te pasa? Es mi familia", dijo Sánchez.

El clip concluyó con unas imágenes en las que se ve a la mujer salir, afirmando que ella le había “robado” a su hijo.