Margarita Rosa de Francisco reveló que se sometió a procedimiento estético y dio su verdad: “No quiere decir que me guste lo que veo”

Margarita Rosa de Francisco es una de las artistas que ha dejado una huella importante en la televisión colombiana. Su extensa trayectoria incluye numerosas producciones y personajes que le permitieron convertirse en un rostro reconocido por varias generaciones y en una de las actrices más destacadas del país.

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Con el paso de los años, la caleña ha reducido su presencia en algunas producciones televisivas y ha encontrado en otros espacios nuevas formas de desarrollar sus facetas personales y profesionales. Entre ellas sobresale la escritura, actividad que ha utilizado como una herramienta para plasmar sus pensamientos, sentimientos y opiniones sobre distintas experiencias, además de reflexionar sobre situaciones que hacen parte de su entorno.

No obstante, Margarita Rosa de Francisco fue foco de miradas tras compartir una inesperada publicación en Instagram, donde revelaba que se había sometido a un procedimiento estético, dándole un control distinto al envejecimiento.

En las imágenes, el respectivo médico se encargó de mostrar cómo lucía antes la celebridad, recopilando fotos del pasado donde se marcaban algunos rasgos faciales y sus canas entre la cabellera rubia.

“El espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más bótox”, se escucha decir a la actriz.

“El envejecimiento no quiere decir que me parezca cheverísimo y que me guste lo que veo”, agregó.

A pesar de que esta información venía recopilada desde el 2023, se mostró parte del proceso que se llevó, plasmando las charlas de la famosa con el cirujano, quien le explicó lo que se le haría.

“Que yo no pueda mover mi cara, me preocupa (…) Como dices tú, ese reposicionamiento”, menciona en uno de los clip.

Al final, Margarita Rosa de Francisco lanza un vaticinio, refiriéndose a lo que creía que pasaría: “Siento que voy a quedar como una obra de arte”.

De hecho, muchas personas elogiaron a la artista desde hace meses, indicándole que se veía renovada y distinta. Por el momento se desconoce el resultado apenas se hizo el procedimiento.