La despampanante actuación de Margarita Rosa de Francisco en ambicioso proyecto de HBO Max; mostró inesperada faceta

HBO Max sorprendió al público con el lanzamiento de Colisión, una producción que busca convertirse en una de las principales apuestas dramáticas de la plataforma para el mercado de habla hispana.

Margarita Rosa de Francisco habló sobre decisión que tomó y dejó particular mensaje: “No quiero que crean”

La historia está basada en las populares obras de la escritora española Corín Tellado y reúne a un elenco internacional encabezado por la colombiana Margarita Rosa de Francisco y la argentina Macarena Achaga.

El proyecto fue anunciado en 2024 como la primera telenovela original de HBO Max dirigida especialmente al público latinoamericano y de habla hispana. Su llegada estaba prevista inicialmente para 2025, pero algunos ajustes en la estrategia de distribución llevaron a modificar la fecha de estreno. Ahora, la plataforma presentó un primer vistazo de esta historia cargada de poder, rivalidades familiares y tensiones sentimentales.

La trama gira en torno a una importante empresa familiar y la disputa por controlar su dirección. La campaña promocional plantea una pregunta que resume el conflicto central: “¿Quién manda en esta empresa?”. Madre e hija se enfrentan por alcanzar el máximo cargo dentro del conglomerado, desatando una lucha en la que los vínculos personales también estarán en juego.

Margarita Rosa de Francisco, recordada por millones de espectadores por su papel de Gaviota en Café con aroma de mujer, interpreta a la cabeza de esta poderosa familia. Macarena Achaga, por su parte, da vida a su hija.

Aunque existe un fuerte lazo entre ambas, sus diferencias y visiones sobre la vida y el futuro de la compañía terminarán llevándolas a una confrontación. La ambición, la confianza y los conflictos familiares serán algunos de los elementos que marcarán el desarrollo de Colisión.

Uno de los puntos claves de esta producción es la presencia de Margarita Rosa, quien ya mostró lo que rodeará a su personaje. En los adelantos y lo que se vio en la novela, la colombiana proyectará una faceta inesperada.

En las imágenes presentadas al público, la escritora plasmará su versatilidad en un rol antagónico, donde explota, llora, se muestra bastante mala, refleja sus cambios de expresión y la manera en la que materializa una mente ambiciosa contra su hija.

Muchos aseguran que este trabajo cautivará por la forma en la que la actriz encarnó a Belén, llegando a robarse la atención de la trama.