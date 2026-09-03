Folks, la compañía colombo-francesa detrás de los efectos visuales y la transformación de Macondo en ‘Cien años de soledad’

La segunda y última parte de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix y presenta nuevas generaciones de la familia Buendía, además de la transformación de Macondo a medida que avanza la historia basada en la obra de Gabriel García Márquez.

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La compañía colombo-canadiense Folks volvió a participar en la producción y amplió su trabajo frente a la primera entrega, con secuencias que requirieron animales digitales, simulaciones de fuego y agua, extensiones de escenarios y efectos visuales integrados a la narrativa.

“En la segunda temporada nuestro trabajo fue mucho más diverso. Además de las extensiones de set y la creación de entornos, trabajamos con animales completamente digitales, simulaciones de fuego y agua, y efectos que tenían un papel importante dentro de la narrativa. El reto para todos era que toda esa complejidad técnica estuviera siempre al servicio de la historia”, explicó Andrea Espinal, VFX supervisor de la segunda temporada y Head of Studio de Folks Bogotá.

Folks estuvo detrás de los efectos visuales de ‘Cien años de soledad’: así construyó el Macondo de Netflix Foto: Folks - API

Uno de los trabajos estuvo relacionado con las mariposas y la creación digital de conejos, un alacrán y cangrejos. David Cañas, supervisor de 3D, señaló: “El reto no era solamente construir un animal técnicamente perfecto, sino lograr que su movimiento, comportamiento, iluminación e integración fueran tan naturales que nunca rompieran la realidad del plano. Muchas veces, el mejor efecto visual es precisamente aquel que el espectador deja de percibir como un efecto”.

Los efectos visuales también fueron utilizados para representar el crecimiento y transformación de Macondo. Folks desarrolló extensiones digitales que permitieron mostrar elementos como los segundos pisos de las casas principales de la compañía bananera, el desarrollo de la vía férrea y la apertura del río.

“Los efectos visuales no solo nos permitieron construir espacios que no existían físicamente, también fueron fundamentales para mostrar cómo Macondo cambiaba con el paso del tiempo. Cada extensión, cada nueva construcción y cada transformación del entorno tenía que sentirse como una evolución natural del pueblo”, destacó Freddy Romero, supervisor de composición digital.

Folks estuvo detrás de los efectos visuales de ‘Cien años de soledad’: así construyó el Macondo de Netflix Foto: Folks - API

Entre las secuencias que requirieron mayor trabajo estuvo la ascensión de Remedios la Bella, en la que los efectos visuales hacen parte de la representación de uno de los episodios de la obra.

La participación de Folks también involucró equipos de Bogotá en áreas como environments, extensiones de set, composición, FX, animación y criaturas. La compañía llegó a Colombia en 2019 y forma parte de Pitch Black, un ecosistema internacional integrado además por Rising Sun Pictures y El Ranchito.

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“Cien años de soledad nos permitió poner nuestra capacidad al servicio de una historia que nos pertenece culturalmente. Y creo que eso es quizá lo que más orgullo nos genera: que una parte de Macondo haya sido construida desde Bogotá, por artistas que entienden no solamente los efectos visuales, sino también el universo del que proviene esta historia”, concluyó Mandy Andritsi, productora de Folks VFX.

La segunda parte completa la adaptación de Netflix, que consta de 16 episodios y marca el cierre de la historia.

Folks estuvo detrás de los efectos visuales de ‘Cien años de soledad’: así construyó el Macondo de Netflix Foto: Folks - API