El once ideal de Millonarios con Alberto Gamero de vuelta: fuera la línea de cinco

Millonarios ya tiene nuevo director técnico y hay acuerdo total entre la Junta Directiva y el samario Alberto Gamero, quien tendrá su segundo ciclo en el equipo azul. Ambas partes ultimaron detalles en las últimas horas para para hacer el anuncio oficial, que llegó en la noche del 3 de septiembre.

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Además del comunicado de Millonarios, se han ido conociendo más detalles sobre el regreso de Gamero a la que fue su casa entre 2019 y 2024, además de ser jugador de esta institución en la década de los 80′. En el comunicado brindado por la institución, no se especifica por cuánto tiempo firmó y tampoco quiénes serán sus asistentes y preparadores físicos.

Además, en medio de la expectativa y el afán de Millonarios por ser protagonista en la Liga Betplay y obtener el cupo a torneo internacional, este nombramiento ha generado controversia entre la hinchada albiazul. Lo que se sabe es que sí es un hombre que conoce de primera mano a varios de los jugadores que siguen en nómina.

Cabe recordar que Gamero viene en reemplazo de Fabián Bustos, que fue destituido de forma dramática y muy sorpresiva, antes del clásico capitalino ante Santa Fe en el estadio El Campín, que dejó al ‘León’ victorioso con un 3-2.

Así, el equipo azul le da una nueva oportunidad a ‘Tito’ Gamero, quien conquistó tres títulos en su primer momento con Millonarios: una Liga (en una final histórica con Atlético Nacional), una Superliga y una Copa Colombia, en cinco años de proceso deportivo.

Posible formación de Gamero en Millonarios

Se cree que son varios los puntos que dejaron a Fabián Bustos fuera de Millonarios, la posible resistencia que encontró en la hinchada y aunque los resultados muestran un 60% de rendimiento, parece que las eliminaciones del semestre pasado en Liga Betplay y Sudamericana le pasaron factura.

Ahora los ojos se colocan en Gamero y la posible formación que tendría con Millonarios en este ciclo con algunos nombres que no tuvo en el pasado. Eso sí, se encuentra con la dura realidad de dos lesiones en considerados refuerzos: Jhomier Guerrero será baja de 2 a 3 meses y Leonai Souza tiene problemas en los isquiotibiales.

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En cuanto a lo táctico, desaparecería la línea de cinco en defensa y daría más rodaje entre Andrés Llinás, Jorge Arias, Sergio Mosquera y Steve Barreiro. Leonardo Castro y Rodrigo Contreras rotarían la posición de 9.

Potencial once titular de Millonarios con Gamero (4-2-3-1): Javier Burrai; Carlos Sarabia (Jhomier Guerrero lesionado); Sergio Mosquera/Jorge Arias, Andrés Llinás/Steve Barreiro, Sebastián Valencia/Danovis Banguero; Mateo García/Leonai Souza, Rodrigo Ureña/Stiven Vega; Francisco Chaverra, Daniel Ruiz, Andrey Estupiñán; Leonardo Castro/Rodrigo Contreras.

Algunos suplentes: Carlos Darwin Quintero, Mackalister Silva y Julián Angulo.