El fútbol argentino a los pies de Lionel Messi: particular homenaje en todos los partidos y todas las categorías

Habrá una cantidad de aplausos para el capitán que dijo adiós. El fútbol argentino detendrá sus partidos en el minuto diez para homenajear a Lionel Messi, quien anunció en días pasados su retiro de la Selección Argentina.

Figura de la selección argentina sigue los pasos de Messi: puso en duda su continuidad

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La drástica medida fue dispuesta por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como tributo al legendario 10, quien a los 39 años puso fin a su gloriosa carrera internacional con la Albiceleste, con la que ganó dos Copa América, una Copa del Mundo (Qatar 2022) y fue dos veces finalista de los Mundiales.

El homenaje tendrá lugar en la próxima fecha de todas las categorías masculinas y femeninas del balompié argentino, informó la AFA en un comunicado de prensa. El parón de un minuto en cada partido es “un reconocimiento a la trayectoria de Messi con la Selección Argentina”, explica el texto.

Además, los estadios que cuenten con pantallas deberán proyectar un video preparado por la AFA en honor a Messi antes del inicio de los encuentros.

El reconocimiento llega dos días después de que el jugador pusiera fin a 21 años de representación de su país, con el que ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, así como la Finalissima de 2022. Fue finalista en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y Norteamérica 2026.

Homenaje de la AFA para Messi

El zurdo, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, se retiró como el jugador con más partidos (207) y goles (125) para los tricampeones mundiales.

El astro argentino cuenta con un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares según Forbes. Foto: Instagram @LeoMessi

La decisión del ahora excapitán albiceleste ocurre luego de que perdiera la final de la Copa del Mundo 2026 ante España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

El homenaje de la AFA se suma a otras iniciativas surgidas tras el adiós de la Pulga. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto para declarar a Messi “embajador ilustre e itinerante de la República Argentina”, en reconocimiento a su trayectoria y a la proyección internacional de su figura.

Messi anunció su retiro con una carta

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, apuntó en su carta escrita a mano y publicada en las redes sociales.

Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió el astro rosarino.