El fútbol argentino a los pies de Lionel Messi: particular homenaje en todos los partidos y todas las categorías

Habrá una cantidad de aplausos para el capitán que dijo adiós. El fútbol argentino detendrá sus partidos en el minuto diez para homenajear a Lionel Messi, quien anunció en días pasados su retiro de la Selección Argentina.
La drástica medida fue dispuesta por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como tributo al legendario 10, quien a los 39 años puso fin a su gloriosa carrera internacional con la Albiceleste, con la que ganó dos Copa América, una Copa del Mundo (Qatar 2022) y fue dos veces finalista de los Mundiales.
El homenaje tendrá lugar en la próxima fecha de todas las categorías masculinas y femeninas del balompié argentino, informó la AFA en un comunicado de prensa. El parón de un minuto en cada partido es “un reconocimiento a la trayectoria de Messi con la Selección Argentina”, explica el texto.
Además, los estadios que cuenten con pantallas deberán proyectar un video preparado por la AFA en honor a Messi antes del inicio de los encuentros.
El reconocimiento llega dos días después de que el jugador pusiera fin a 21 años de representación de su país, con el que ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, así como la Finalissima de 2022. Fue finalista en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y Norteamérica 2026.
Homenaje de la AFA para Messi
El zurdo, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, se retiró como el jugador con más partidos (207) y goles (125) para los tricampeones mundiales.
La decisión del ahora excapitán albiceleste ocurre luego de que perdiera la final de la Copa del Mundo 2026 ante España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.
El homenaje de la AFA se suma a otras iniciativas surgidas tras el adiós de la Pulga. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto para declarar a Messi “embajador ilustre e itinerante de la República Argentina”, en reconocimiento a su trayectoria y a la proyección internacional de su figura.
Messi anunció su retiro con una carta
“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, apuntó en su carta escrita a mano y publicada en las redes sociales.
“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió el astro rosarino.