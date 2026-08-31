Antonela Roccuzzo reaccionó al retiro de Messi de la Selección Argentina y lanzó conmovedor mensaje

La decisión de Lionel Messi de retirarse de la selección argentina generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales. Sin embargo, una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, quien compartió un extenso mensaje en Instagram para referirse al cierre de esta importante etapa en la carrera de su pareja.

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Messi confirmó su retiro de la Albiceleste a través de una carta publicada en sus redes sociales, semanas después de la final disputada en julio de 2026. El argentino explicó que tomó la decisión después de pensarlo durante un tiempo y reconoció que se trata de un momento difícil.

“Quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió el jugador al inicio de su mensaje.

En su despedida, Messi aseguró que siempre entregó lo mejor de sí durante los años que defendió la camiseta de Argentina; señaló que siente que llegó el momento de cerrar este capítulo y dar espacio a las nuevas generaciones de futbolistas.

Tras la publicación, Antonela Roccuzzo decidió pronunciarse públicamente. La empresaria y figura de redes sociales compartió un mensaje en el que hizo un recorrido por los años que ha acompañado a Messi durante su carrera y recordó algunos de los momentos que vivieron como familia.

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así”, fueron las primeras palabras que escribió Antonela en su publicación dedicada al padre de sus hijos.

Antonela Roccuzzo habló de los años que acompañó a Messi

En su mensaje, Antonela mencionó que durante todos estos años no solo estuvieron presentes los grandes triunfos. También recordó los momentos difíciles que enfrentó Messi y la manera en la que continuó trabajando para cumplir sus objetivos.

“Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre”, escribió.

Uno de los puntos centrales de su publicación estuvo relacionado con Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos de la pareja. Antonela destacó la oportunidad que tuvieron de crecer mientras observaban de cerca la trayectoria profesional de su padre.

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Según expresó, para ella fue especial que sus hijos pudieran verlo luchar por sus objetivos y, posteriormente, celebrar algunos de los mayores logros de su carrera, entre ellos la conquista de la Copa del Mundo en 2022.

“Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”, señaló Antonela.

Mensaje de Antonela Rocuzzo en la publicación de retiro de Lionel Messi. Foto: Instagram @leomessi

Además de compartir su extensa reflexión, Antonela también comentó directamente la publicación en la que Messi anunció su retiro de la Selección Argentina.

En ese mensaje, mucho más corto, escribió: “Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños”.

Luego agregó otra frase que rápidamente fue destacada por los seguidores de la pareja: “Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”.