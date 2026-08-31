La pelea polémica y pública que mantienen la influencer Aída Victoria Merlano y su expareja Juan David Tejada, conocido en redes sociales como el Agropecuario, dejó de ser únicamente un asunto de publicaciones y transmisiones en vivo.

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El choque aumentó luego de que Juan David hiciera señalamientos sobre las obligaciones económicas de la creadora de contenido y afirmara que el hijo de ambos habría salido del país bajo un “secuestro”, según sus palabras.

Ante esta versión, Wendy Herrera, conocida por ser la abogada de Epa Colombia, asumió la defensa legal de Aída Victoria y decidió pronunciarse públicamente para marcar distancia frente a la forma en que se ha manejado el conflicto en redes sociales.

La abogada cuestionó que una situación familiar en la que está involucrado un menor de edad termine convertida en contenido para las redes sociales, sea la plataforma que sea.

“Las pruebas se entregan cuando el juez lo solicite, no en una transmisión en vivo. Los expedientes no son reemplazables con historias ni con comunicados”, aseguró Herrera.

De acuerdo con la defensa, ya existen documentos que respaldarían las obligaciones económicas asumidas por Aída Victoria. Entre los soportes mencionados están consignaciones, fechas, comunicaciones y grabaciones.

La abogada negó las versiones relacionadas con una supuesta salida clandestina del niño del país y señaló que esas acusaciones deberán demostrarse ante las autoridades correspondientes.

El enfrentamiento no se quedó en el tema económico, ya que la abogada también manifestó cierta preocupación por algunas expresiones que, según dijo, habrían aparecido durante transmisiones hechas por el Agropecuario.

Wendy señaló la frase: “La vamos a traer del pelo” y comentarios relacionados con “agarrar a las mujeres a machete” como posibles actos de violencia de género y amedrentamiento.

La representante legal aseguró además que las transmisiones están siendo documentadas para ser presentadas ante la Fiscalía General de la Nación.

De esta manera, el equipo jurídico de la influencer busca que las diferencias con la expareja sean analizadas dentro de los procesos correspondientes y no únicamente frente a los seguidores de ambos.

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La abogada hizo un llamado directo a Tejada para que detenga las declaraciones que considera intimidatorias y degradantes.

“El niño no puede convertirse en un trofeo de disputa; tiene derecho a crecer protegido, con intimidad y dignidad. Asesórese bien, consiga su equipo de abogados; entre abogados nos entendemos. La justicia se ejerce en los tribunales”, concluyó Herrera.