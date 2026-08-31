Así es Nottingham, donde se tejió la leyenda de Robin Hood y se ubica la mansión de Batman: Fotos de la bella ciudad a la que llega Daniel Muñoz

Este 31 de agosto de 2026, día en que expira el plazo para que los jugadores de Europa pasen de un equipo a otro, es decir fecha en que culmina el llamado mercado de fichajes, se anunció que el colombiano Daniel Muñoz jugará ahora en Nottingham Forest.

Siguiendo los pasos de su entrenador Oliver Glasner, el defensa colombiano Daniel Muñoz abandona el Crystal Palace, con sede en Londres (Inglaterra), para unirse al Nottingham Forest, el club del norte de Inglaterra que juega en la ciudad de Nottingham.

El Forest no confirmó el monto de la operación, pero la BBC informó que ha pagado 30 millones de dólares al Crystal Palace por hacerse con los servicios de Muñoz, al que ha ofrecido un contrato de tres años.

El colombiano se unió al equipo londinense en enero de 2024 y, bajo las órdenes de Glasner, conquistó la FA Cup —el primer gran título en la historia del club del sur de Londres— y la Community Shield en 2025, así como la Conference League europea en mayo pasado.

Daniel Muñoz en su presentación con el Nottingham Forest Foto: NFFC

El futbolista nacido en Medellín hace 30 años disputó un total de 46 partidos con las Águilas la temporada pasada y anotó 4 goles en 29 encuentros de la Premier League. “Éste es un club ganador. Creo que cuando esta es la expectativa, la mentalidad, tanto de la directiva como del cuerpo técnico y de los jugadores, eso lo hace especial”, declaró Muñoz en la web de su nuevo club.

Sobre su reencuentro con Glasner, Muñoz aseguró que el técnico germano “es especial”. Y sostuvo: “Tengo una gran relación con él e hicimos grandes cosas juntos, fue un periodo increíblemente especial. Por lo que hizo en nuestro anterior club, le tengo mucho respeto y mucha admiración”.

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El Forest sigue buscando su primera victoria en la Premier League de la temporada después de una derrota por 1-0 ante el Leeds y un empate 2-2 con el Liverpool.

Nottingham, la ciudad

La ciudad de Nottingham está ubicada en el norte de Inglaterra. Es altamente famosa por ser la sede de la leyenda, mundialmente conocida, de Robin Hood, el hombre que les robaba a los ricos para ayudar a los pobres.

Una estatua de Robin Hood se alza frente al castillo de Nottingham, en el centro de Inglaterra, el 29 de octubre de 2020 Foto: AFP

La estatua de Robin Hood ubicada en Nottingham (Inglaterra) Foto: Getty Images/Zoonar RF

El bosque de Sherwood es uno de los más famosos del mundo y está ubicado en Nottingham. Es allí donde, cuenta la leyenda, se escondía el famoso personaje de Robin Hood.

El 18 de junio de 2026 fue noticia porque uno de los árboles, de 1.200 años de antigüedad, murió. Se trató de un antiguo roble del bosque de Sherwood, en el norte de Inglaterra, que según la leyenda sirvió de refugio al forajido y héroe Robin Hood.

Imagen horizontal de un bosque que muestra el Major Oak en el bosque de Sherwood: un roble antiguo y enorme con un tronco ancho y retorcido, ramas robustas y extendidas sostenidas por puntales de madera, un follaje verde y denso, el suelo cubierto de hojas, la vegetación forestal circundante, una luz diurna suave y una atmósfera boscosa, histórica y tranquila vinculada al patrimonio natural inglés Nottinghamshire, East Midlands region, United Kingdom - August 30 ,1994 Foto: Getty Images

Fue en este bosque donde, según la leyenda, Robin Hood robaba a los ricos para ayudar a los pobres. También se cuenta que logró burlar a su enemigo jurado, el sheriff de Nottingham, escondiéndose en un árbol conocido como el Major Oak.

Se trata de uno de los robles más grandes del Reino Unido, con un tronco de 11 metros de circunferencia. Según las estimaciones, tendría unos 1.200 años de antigüedad. Sin embargo, este año el árbol no ha producido hojas y “los expertos creen que ha muerto”, indicó la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), que gestiona la reserva natural de Nottinghamshire, donde se encuentra el bosque.

Es algo “desgarrador para todo el mundo”, declaró Hollie Drake, responsable principal del bosque de Sherwood. Según la RSPB, el roble mostraba recientemente signos visibles de deterioro.

La organización atribuye esta situación, entre otros factores, a la contaminación y a los períodos de sequía récord registrados durante los últimos cinco años. El bosque de Sherwood alberga una de las colecciones más importantes de robles centenarios de Europa occidental.

En Nottingham también está ubicada la mansión de Batman, que en la vida real es El palacio de Wollaton Hall. Salió en la película The Dark Knight Rises, de 2012, como la Mansión Wayne.

La ciudad también es sede del famoso Ye Olde Trip to Jerusalem, un establecimiento tradicional inglés que existe desde el año 1189.

Ye Olde Trip to Jerusalem, la posada más antigua de Inglaterra; Nottingham, Nottinghamshire, Inglaterra, Reino Unido, Europa (Foto de Charles Bowman / Robert Harding Heritage / robertharding vía AFP) Foto: robertharding via AFP

Trip to Jerusalem Inn, considerada la posada más antigua de Inglaterra; Nottingham, Inglaterra, Reino Unido, Europa (Foto de Rolf Richardson / Robert Harding Heritage / robertharding vía AFP) Foto: robertharding via AFP

Esta posada y pub, es decir donde la gente va a comer y tomar cerveza, pasar un momento agradable, está incrustado sobre una enorme roca.

Castillo de Nottingham, Inglaterra, por Alfred Parker (Foto de Fine Art Photographic Library/Corbis vía Getty Images) Foto: Corbis via Getty Images

De hecho se dice que el lugar descansa directamente sobre la ladera de Castle Rock, el enorme acantilado rocoso sobre el que se alza el Castillo de Nottingham, uno de los máximos íconos turísticos de la ciudad.