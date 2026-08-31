Buceo en San Andrés: el paraíso bajo el agua que encanta a turistas; pueden encontrar un velero hundido

San Andrés es uno de los destinos turísticos más visitados de Colombia, gracias a sus playas, sus aguas de distintas tonalidades y la riqueza de sus ecosistemas marinos. Sin embargo, la isla también guarda lugares menos conocidos que llaman la atención de quienes buscan experiencias diferentes, especialmente bajo el agua.

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Entre esos lugares aparece Nirvana, un reconocido sitio de buceo ubicado en el sector occidental de la isla. Allí, los turistas pueden hacer inmersiones y recorrer formaciones coralinas mientras observan parte de la fauna marina que caracteriza al archipiélago de San Andrés.

El atractivo de Nirvana está en la gran variedad de profundidades que ofrece. De acuerdo con el Centro de Buceo PADI, el punto puede alcanzar hasta 40 metros de profundidad, una característica que permite recibir tanto a personas que apenas empiezan a explorar el buceo como a quienes ya cuentan con mayor preparación.

Durante las inmersiones, el panorama cambia por completo. Los buzos pueden encontrarse con peces loro, peces cofre, atunes, tortugas y rayas, especies que forman parte de la vida marina del Caribe.

También existen registros de avistamientos de tiburones y de otras especies propias de estas aguas.

Otra de las cosas que despierta la curiosidad de los turistas es El Velerito, un velero hundido que descansa a unos 40 metros de profundidad.

La embarcación se convirtió en uno de los atractivos para quienes buscan una experiencia de buceo de mayor profundidad o practican apnea en la zona.

Las personas que practican apnea también han encontrado en Nirvana un lugar muy llamativo. A diferencia del buceo con equipo, esta práctica depende del control de la respiración y permite explorar las profundidades de una manera muy distinta. Por eso, el sitio ha despertado interés entre visitantes que buscan retos y paisajes submarinos.

El lugar, además, no se limita a la presencia de animales. Los arrecifes y las paredes submarinas forman parte del recorrido y hacen que cada inmersión pueda ofrecer una vista diferente.

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La combinación de relieve, profundidad y biodiversidad convierte a Nirvana en una opción que va más allá de la clásica jornada de playa.

Para los viajeros que llegan a San Andrés, conocer este punto puede ser una forma de salir de la rutina del turismo tradicional. En lugar de quedarse únicamente en la playa, pueden descubrir lo que ocurre debajo de la superficie.