Nueve días después del terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto, el sector turístico intenta mantener en marcha su actividad en las regiones donde las condiciones lo permiten.

Este es el país con las playas más limpias del mundo

ACOTUR hizo un llamado a los viajeros para que no cancelen automáticamente sus planes y continúen visitando aquellos destinos que operan con normalidad.

El gremio advirtió que la situación no es igual en todo el territorio nacional. Mientras algunos municipios necesitan concentrar sus esfuerzos en la atención de la emergencia, otros mantienen habilitada su infraestructura turística y cuentan con capacidad para recibir visitantes. Por esta razón, recomendó consultar directamente con hoteles, operadores y demás prestadores antes de tomar una decisión sobre un viaje.

“En momentos como este es fundamental contar con información precisa y diferenciada sobre cada territorio. Donde las condiciones permiten continuar con la operación turística, el llamado es a mantener los viajes y apoyar a los empresarios locales como una manera de contribuir a la recuperación de las regiones”, afirmó Laura Durana, presidenta ejecutiva de ACOTUR.

Más del 60 % de empresarios reporta operación normal

Según el monitoreo adelantado por la asociación entre empresarios ubicados en zonas afectadas, el 63,6 % manifestó estar operando con normalidad. Otro 18,2 % reportó una operación parcial y el 9,1 % aseguró estar funcionando con algunas restricciones.

En el mapa divulgado por ACOTUR, con corte al 18 de agosto, aparecen aeropuertos operando con normalidad en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín/Rionegro, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Armenia, Buenaventura y Quibdó, entre otros. Pereira y Cartago aparecen con afectaciones controladas.

Mapa de las zonas con afectaciones. Foto: ACOTUR

El municipio colombiano que acogió a cientos de personas de varias partes del país por el “embrujo” de una piedra preciosa

ACOTUR también pidió a quienes decidan viajar priorizar el consumo local mediante prestadores formales, alojamientos, restaurantes, experiencias comunitarias y productos artesanales, con el propósito de que los recursos permanezcan en las comunidades y contribuyan a su recuperación.

“La mejor manera de apoyar al Eje Cafetero es venir, conocerlo y enamorarse de él. Aquí seguimos con las puertas abiertas y con miles de aves esperándolos”, señaló Mauricio Ossa, líder del capítulo de Aviturismo de ACOTUR en Quindío.

El gremio aseguró que continuará haciendo seguimiento a los empresarios afectados para determinar las necesidades de cada territorio y orientar las acciones de apoyo y reactivación después de la emergencia.