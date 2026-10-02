A una hora de Ibagué, el destino donde se disfruta de balnearios naturales y se come gallina criolla

El Tolima se caracteriza por ser un territorio que combina naturaleza, cultura y tradición, con paisajes que reúnen montañas, ríos, cascadas, termales y zonas de gran riqueza natural, ideales para actividades como senderismo, avistamiento de aves y turismo de aventura.

El pueblo del Tolima que se destaca por sus paisajes exóticos, aguas termales y cascadas, ideal para los amantes de la naturaleza

La gastronomía y las tradiciones también hacen parte de sus principales encantos. Platos como la lechona, el tamal tolimense y el viudo de pescado reflejan la identidad culinaria de la región, mientras que sus festividades y expresiones musicales mantienen viva una importante herencia cultural.

Además, municipios como Honda, Mariquita, Ambalema y Murillo ofrecen diferentes atractivos históricos, arquitectónicos y paisajísticos que permiten descubrir la diversidad del departamento.

Sin embargo, no son los únicos. Muy cerca de Ibagué se encuentra un municipio que, si bien no es el más reconocido y visitado, sí tiene varios encantos que permiten vivir unos días de descanso en medio de la naturaleza y un ambiente tranquilo.

En Piedras hay varios encantos para conocer y varios de ellos se encuentran en el casco urbano. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Piedras/API.

Se trata de Piedras, un lugar que, según información de la Gobernación del Tolima, tiene varios balnearios naturales y también donde es posible disfrutar de una rica gastronomía que incluye los tradicionales platos de la región, pero donde la gallina criolla tiene un protagonismo especial.

Sitios para visitar

Este destino les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 28 grados centígrados, de acuerdo con la Gobernación. Entre sus principales atractivos están las piscinas naturales, donde los visitantes pueden relajarse y compartir actividades tradicionales como los paseos de olla.

A una hora de Ibagué: el destino de termales y naturaleza donde comer sancocho de gallina criolla es un gran plan

Uno de los sitios más visitados es el balneario Caracolí, ubicado sobre el río Opia. Sus piscinas mantienen una considerable profundidad y, en su mayoría, superan los siete metros, por lo que son frecuentadas tanto por habitantes como por turistas.

A pocos minutos del casco urbano también se encuentra el balneario La Fragua, que cuenta con una cueva profunda donde es posible bañarse y disfrutar de un paseo de olla.

En el municipio de Piedras es posible realizar varias actividades al aire libre, entre ellas, senderismo. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Otro punto para conocer es el malecón de la vereda Guataquisito, situado a orillas del río Magdalena y aproximadamente a media hora del centro de Piedras. El lugar ofrece un espacio para descansar y contemplar el paisaje alrededor de uno de los ríos más importantes del país.

En el casco urbano

En el pueblo está el parque principal Bulira, un espacio de encuentro familiar que cuenta con zonas de recreación, un polideportivo cubierto y un área biosaludable. Allí se encuentra el monumento a Burila, considerado un elemento de importancia para las comunidades indígenas.

Pocos lo conocen: el tesoro escondido del Tolima que sorprende con cascadas, ríos y gran riqueza colonial

Otro sitio de interés es la parroquia de San Sebastián, una construcción de una sola nave cuyo altar principal está dedicado al santo patrono del municipio. En su interior también se encuentran imágenes del Divino Niño, Nuestra Señora del Carmen, la Inmaculada Concepción, San Antonio de Padua, San Pedro y el Sagrado Corazón de Jesús.