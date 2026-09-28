El pueblo del Tolima que se destaca por sus paisajes exóticos, aguas termales y cascadas, ideal para los amantes de la naturaleza

El departamento del Tolima es uno de los más atractivos de la región andina de Colombia.

Uno de sus municipios es Santa Isabel, ubicado a 96 kilómetros de Ibagué.

Se le denomina la ‘despensa agrícola del norte del Tolima’ por sus diversos cultivos.

“Se destaca sobre todo en la producción de arveja; tanto así que su semilla es considerada por expertos como la mejor del país. Se estima que al año produce, en promedio, unos 150.000 bultos. También se destaca por su producción de café, maíz, plátano, papa y frutales como la mora y el tomate de árbol”, señala la Gobernación del Tolima.

El municipio tolimense con nombre de ciudad española, un destino de balnearios y piscinas naturales

Gastronomía

En materia gastronómica, los principales platos son el tamal, la lechona, la mano de res guisada, aborrajados, arepa con queso y sancocho de gallina. También se puede disfrutar de aborrajados, dulce de breva, dulce de victoria y postres derivados del café.

El parque nacional Los Nevados es otro de los atractivos. Foto: Facebook: Pulí Municipio Paisaje de Cundinamarca

Atractivos

De acuerdo con la Gobernación, Santa Isabel es un lugar de “belleza singular donde la vida silvestre, flora, fauna y paisajes exóticos proliferan”.

Las aguas termales de La Yuca son uno de esos lugares que los turistas escogen como destino. En este exótico lugar los visitantes pueden disfrutar de dos piscinas naturales de 50 y 24 metros.

Se ubican a una hora y media de cabecera municipal por una trocha que sirve de sendero ecológico, por la orilla de la cordillera.

Este es el municipio más caliente de Antioquia; su temperatura se ha acercado a los 40 grados, una de las más altas del país

El Parque Nacional Los Nevados es otro de los atractivos. Se localiza en el complejo volcánico norte conformado por el nevado del Ruiz (con sus cráteres La Olleta y La Piraña), el nevado de Santa Isabel, el nevado del Tolima y los paramillos del Cisne, Santa Rosa y Quindío.

“Es un ecosistema único en la cordillera de los Andes, propenso a desaparecer a causa del calentamiento global. La cumbre del nevado de Santa Isabel, que tiene una altura de 4.965 msnm, se puede alcanzar en un solo día. Fue creado con el fin de contribuir con la conservación de ecosistemas importantes a nivel mundial, como tres de los glaciares que quedan para el país (Nevado del Ruiz, Nevado de Santa Isabel y Nevado del Tolima), ecosistemas, páramos, humedales andinos y bosques”, subraya la Gobernación.

La cascada del centro poblado Colón es otro sitio imperdible. Se ubica a una hora y media de la cabecera municipal por una trocha que sirve de sendero ecológico, por la orilla de la Cordillera.

El Mirador de Letras es otro lugar para conocer. Desde él se pueden observar los tres nevados y realizar avistamiento de aves, senderismo, camping. Es por los ciclistas porque alcanza una altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar y es uno de los puertos más difíciles para subir por su inclinación y temperaturas bajas.