A más de dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca que enamora con sus paisajes, gastronomía y riqueza cultural

El departamento de Cundinamarca, ubicado en la región Andina de Colombia, se destaca por su gran riqueza natural y cultural.

Sus 116 municipios ofrecen bellos paisajes, historia, rica gastronomía y espacios para el descanso y para disfrutar actividades de aventura.

Una de estas poblaciones es Lenguazaque, ubicada a 101 kilómetros de Bogotá, aproximadamente dos horas y media de distancia en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo De Tour Cundinamarca, este municipio de la provincia de Ubaté invita a descubrir un territorio donde “la herencia muisca, la tradición minera y los paisajes andinos se unen para ofrecer experiencias llenas de historia, naturaleza y cultura”.

“Sus senderos, formaciones rocosas, cascadas y escenarios patrimoniales convierten a Lenguazaque en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y conexión con las raíces de Cundinamarca”, agrega la publicación.

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Historia

Su nombre en lengua chibcha quiere decir “fin de los dominios del zaque” o “faja de tierra del zaque”, un significado que hace alusión al lugar de descanso del zaque de Tunja o gobernante principal del Zacazgo muisca en la época prehispánica.

Tierras fértiles de Lenguazaque, Cundinamarca. Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía Lenguazaque

Según datos históricos, además de acercarse allí a descansar, el zaque de Tunja posiblemente aprovechaba su paso por esta zona para disfrutar un baño relajante en aguas termales.

La cabecera municipal de Lenguazaque se encuentra a una altitud de 2.589 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga una temperatura promedio de 14 grados centígrados. Limita con los municipios de Cucunubá, Ubaté, Guachetá, Ventaquemada y Chocontá.

Entre sus sitios de interés más emblemáticos se encuentra la Iglesia de San Laureano, una edificación de gran valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio.

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Gastronomía y festividades

En relación con la gastronomía, los principales platos son el ajiaco, la changua, las arepas de maíz pelado, los productos lácteos artesanales, las obleas con melado y los dulces caseros.

Lenguazaque también se destaca por sus artesanías de cerámica y bordados, “expresiones que preservan el legado muisca y la identidad cultural del municipio”.

Adicionalmente, durante el mes de agosto, el municipio celebra el Festival de la Cultura Muisca, una festividad que exalta las tradiciones, la historia y el patrimonio ancestral de su comunidad.

“Lenguazaque es el destino ideal para vivir experiencias auténticas entre naturaleza, cultura y tradición en el corazón de la provincia de Ubaté”, subraya De Tour Cundinamarca.