El municipio boyacense donde el tamal de arroz y la picada de longaniza son imperdibles, un destino con riqueza natural y cultural

El departamento de Boyacá es un destino turístico destacado por la diversidad de experiencias que ofrece, combinando historia, cultura, naturaleza, gastronomía y tradiciones. Sus pueblos se caracterizan por su arquitectura, artesanías y riqueza cultural. Adicionalmente, ofrece bellos escenarios naturales como el Páramo de Ocetá y el Parque Nacional Natural El Cocuy que son ideales para el ecoturismo y la aventura.

Uno de sus 123 municipios es Coper, ubicado a 133 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), en la época anterior a la conquista de América, el territorio donde actualmente se encuentra el municipio estaba ocupado por los muzos, un grupo perteneciente a la etnia caribe.

El poblado finalmente fue fundado el 23 de noviembre de 1776. “Hace parte de la provincia de occidente de Boyacá, tiene una extensión de 202 Km² y por su topografía presenta tres pisos térmicos así: caliente, 171 Km², templado 17 Km² y frío 14 Km²”, agrega Situr Boyacá.

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Economía

El sector agropecuario es la base de la economía. En la parte agrícola se destacan los cítricos (naranja, mandarina, limón), café, caña de azúcar, cacao, plátano, yuca, maíz, fríjol, aguacate y mangostinos, como principales cultivos. Dentro del subsector pecuario sobresalen el ganado vacuno, equino y porcino.

Cascada Palo Blanco, uno de los atractivos de Coper, en Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

“Coper es uno de los principales productores de ganado vacuno de la provincia de Occidente, “intensificando en los últimos años la de ganado de levante y engorde. Para su comercialización se realiza una feria mensual. Así mismo, se destaca la producción de especies menores como peces, pollos de engorde y gallinas ponedoras campesinas”, agrega el Sistema de Información Turística.

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Sitios de interés

El municipio ofrece la posibilidad de disfrutan de alrededor de 18 cascada en su zona rural. Otros lugares destacados son el mirador de Alto de la Virgen, la laguna Don Pedro, la piscina municipal, Adicionalmente, se pueden realizar actividades ecoturísticas, como el avistamiento de aves.

Festividades y Gastronomía

En relación con los eventos culturales, los principales son las fiestas patronales de Santo Eccehomo, en el mes de mayo; San Pedro y San Pablo, en la vereda Pedro Gómez, en junio; la feria de juzgamiento bovino, en agosto; y la celebración del cumpleaños del municipio, el Día del Campesino, el Reinado de las Heliconias, en noviembre.

En cuanto a la gastronomía, los principales platos son el tamal de arroz, la picada de longaniza, la rellena, la papa criolla y el guarapo.