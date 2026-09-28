Bahía Solano estrena terminal aérea y fortalece su conexión con el mar y la selva del Pacífico colombiano

Bahía Solano, uno de los destinos que se destacan por sus paisajes de selva y mar en el Pacífico colombiano, cuenta ahora con una renovada infraestructura aeroportuaria que busca facilitar la llegada de viajeros y fortalecer el turismo en el municipio, uno de los más llamativos para los viajeros nacionales e internacionales.

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La gobernadora Nubia Carolina Córdoba presentó las obras del Aeropuerto José Celestino Mutis, cuya primera etapa tuvo una inversión de $31.195 millones, provenientes de regalías, y comprendió la construcción de la nueva terminal de pasajeros y el cerramiento perimetral de seguridad. Allí operarán aerolíneas como Satena, Clic y Moon Flights.

La intervención se concentró en el área terrestre del aeropuerto e incluyó una edificación de un nivel, con estructura de acero y rampas peatonales que facilitan la movilización de los viajeros en mejores condiciones. La nueva terminal tiene un área construida de más de 2.200 metros cuadrados.

La funcionaria aseguró que la renovación representa una oportunidad para los diferentes sectores que dependen de la llegada de visitantes, como es el caso de los hoteles, restaurantes, guías, transportadores, lancheros, artesanos y otros emprendimientos locales que pueden verse beneficiados por el movimiento turístico que genera el destino, considerado uno de los más bellos del Pacífico colombiano.

Bajo el concepto “Alas Doradas del Pacífico”, la gobernadora presentó a Bahía Solano como un punto de encuentro entre la selva y el mar, con una oferta marcada por su biodiversidad, gastronomía, cultura y comunidades anfitrionas. Con la nueva terminal se busca incrementar en un 50 % la operación de vuelos y movilizar 160.000 turistas al año en el departamento.

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El municipio es, además, uno de los lugares del Pacífico colombiano que atrae a viajeros interesados en naturaleza y experiencias vinculadas con el mar, una de ellas el avistamiento de ballenas, un espectáculo único que puede apreciarse entre los meses de agosto y noviembre. La renovación del aeropuerto se suma así a las iniciativas encaminadas a fortalecer la conexión de Bahía Solano con los viajeros y a impulsar su actividad turística.

Playa El Valle, en Bahía Solano. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuáles son los encantos de Bahía Solano?

Rodeado por selva húmeda tropical y extensas playas del Pacífico, Bahía Solano es un destino con gran potencial para el ecoturismo y para los amantes de la naturaleza.

Su ubicación permite a los viajeros acercarse a ecosistemas de gran riqueza natural y disfrutar de paisajes que conservan buena parte de su estado original. Entre sus atractivos está la playa El Almejal, ideal para que los turistas practiquen surf y disfruten del mar, además de actividades como la pesca deportiva, el buceo y el senderismo.

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Otro de los grandes atractivos de la zona es el Parque Nacional Natural Utría, un importante refugio de fauna y flora donde es posible observar aves, tortugas marinas y otras especies propias de los ecosistemas del Pacífico.

El avistamiento de ballenas es otro de los planes imperdibles en Bahía Solano, especialmente durante la temporada en la que estos cetáceos llegan a las aguas de la región, la cual se extiende hasta principios de noviembre de cada año.