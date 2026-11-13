Viernes 13 para turistas: tres aerolíneas quiebran, un buque choca contra un crucero y Estados Unidos deja los aviones en tierra

Aerolíneas

AirExplore, AlbaStar y Fly4 Airlines, empresas que desarrollaban diferentes actividades dentro del mercado de transporte aéreo, viven procesos que comprometen su continuidad.

Una de las compañías afectadas es AirExplore, aerolínea de Eslovaquia especializada en vuelos chárter y servicios de alquiler de aviones con tripulación. La empresa comunicó la suspensión de sus operaciones y su intención de entregar el certificado que le permitía funcionar como operador aéreo.

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Otra de las compañías es AlbaStar, aerolínea española con sede en Palma de Mallorca que ofrecía vuelos chárter y servicios para operadores turísticos. La empresa anunció que avanzaría en un procedimiento de insolvencia después de enfrentar dificultades para conseguir los recursos necesarios para continuar con sus actividades.

La tercera compañía es Fly4 Airlines, aerolínea irlandesa que también entró en una situación financiera crítica. La empresa solicitó el nombramiento de liquidadores provisionales ante las autoridades judiciales, con el objetivo de iniciar un proceso para atender sus obligaciones económicas.

Entre los factores que han afectado a estas empresas se encuentran el incremento de los costos del combustible, las deudas acumuladas, las dificultades de liquidez y un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas.

Aparte de ello, otra aerolínea anunció su incursión en inteligencia artificial, que se traduce en despidos de empleados. La aerolínea australiana Qantas anunció el despido de 850 empleados a partir de mediados de 2027 y el traslado de ciertas actividades a India, en momentos en que la empresa está dando un giro hacia la inteligencia artificial.

“Sabemos que estas serán malas noticias para algunos de nuestros empleados y que esta decisión no refleja su contribución ni su compromiso”, aseguró la directora ejecutiva de la principal línea aérea de Australia, Vanessa Hudson.

“La magnitud y la rapidez del cambio en este ámbito no tienen precedentes y son diferentes a todo lo que las empresas han experimentado desde hace generaciones”, dijo al referirse a la revolución de la IA.

Qantas también informó que firmó un acuerdo con la consultora Accenture para la modernización de ciertos sistemas informáticos, lo que implica la transferencia de actividades a India, aunque de momento se desconoce el número de puestos afectados.

La compañía también señaló que está a punto de iniciar “la mayor renovación de flota de su historia”. Además de los 17 aviones nuevos del ejercicio fiscal anterior, Qantas debería agregar 31 más en el próximo, según los resultados publicados a principios de este año.

Crucero

Un buque cisterna colisionó este viernes, 13 de noviembre, con un crucero fluvial en el río Mississippi, en Nueva Orleans (Estados Unidos).

Según informó la filial de CBS, WAFB, citando a las autoridades portuarias, se puso en marcha una operación de rescate. La cadena mostró imágenes del crucero American Heritage, operado por American Cruise Lines, escorado y parcialmente sumergido.

Choque de crucero y buque en New Orleans. Foto: Captura de pantalla de X

El buque cisterna de Atlantic Asphalt colisionó con el American Heritage de American Cruise Lines alrededor de las 12:30 del mediodía, según declaró Kimberly Curth, secretaria de prensa del puerto de Nueva Orleans, en un comunicado.

Vuelos en tierra

Estados Unidos suspendió sus vuelos, este viernes 13 en la tarde. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó este viernes, 13 de noviebre, una suspensión nacional de las salidas de vuelos, tras detectar problemas de comunicación que afectaron los centros de control del tráfico aéreo.

La medida, adoptada por razones de seguridad, representa la segunda paralización de este tipo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Cabe anotar que hace una semana, el viernes 6 de noviembre, más de una decena de vuelos en Europa fueron nuevamente objeto de alertas de bombas, según informaron las autoridades de República Checa, Bulgaria y Portugal, tras una jornada de perturbación del tráfico aéreo debido a estas alarmas.

Al menos una veintena de trayectos, la mayoría operados por aerolíneas de bajo costo, recibieron amenazas de explosiones a bordo. Una portavoz del aeropuerto de Praga reportó amenazas en nueve vuelos, tres con destino a la capital checa y otros seis que partían de ella.

Otro portavoz de la infraestructura añadió que se habían recibido “nuevas amenazas”, “en las que se señalaba la colocación de artefactos explosivos en un mayor número de aviones”. No obstante, explicó que “el funcionamiento” de la plataforma sigue siendo “normal y fluido”.

Una portavoz del Ministerio búlgaro de Transportes indicó que se habían recibido alertas para dos vuelos con destino a Sofía el viernes, que aterrizaron sin incidentes. Además, la policía portuguesa reportó una amenaza similar para un vuelo entre Lisboa y Roma, que debía partir el viernes.

Los agentes “llevaron a cabo una inspección de seguridad de la aeronave, sin encontrar ningún dispositivo explosivo”, agregó en un comunicado.

El tráfico aéreo se ha visto perturbado en Europa por recurrentes amenazas de bomba. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado ninguna de las amenazas que afectaron al conjunto de los vuelos, pero en algunas de ellas, enviadas a los aeropuertos de Roma y Sofía, se afirmaba que procedían de los “combatientes del Estado Masculino”.

Esto parece remitir al nombre de un movimiento nacionalista ruso, aunque no es posible verificar la relación.