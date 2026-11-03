Avianca anunció nuevas medidas para los viajeros a Estados Unidos ante la prevención del ébola

A partir del 3 de noviembre de 2026, los pasajeros que viajen hacia Estados Unidos o tengan una conexión en ese país deberán cumplir con un nuevo requisito sanitario antes de abordar sus vuelos, según informó Avianca.

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La medida responde a los lineamientos emitidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), como parte de los protocolos de prevención de salud pública frente al virus del ébola.

De acuerdo con la aerolínea, la disposición aplica para todos los vuelos con salida a partir de las 11:59 p. m., hora del Este de Estados Unidos, del 3 de noviembre de 2026.

El documento que deberán presentar los viajeros corresponde a una declaración en la que manifiesten que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al abordaje de su vuelo hacia territorio estadounidense.

La restricción también contempla a quienes hayan permanecido en tránsito por algún aeropuerto de ese país.

Avianca explicó que el formulario debe diligenciarse de manera individual, por lo que cada pasajero tendrá que completar su propia declaración antes de llegar al aeropuerto.

La compañía señaló que los viajeros pueden realizar el procedimiento de forma digital o presentar el documento en físico.

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En el primer caso, deberán mostrar el comprobante de diligenciamiento al momento del abordaje. Quienes opten por la segunda alternativa tendrán que llevar la declaración debidamente completada y firmada, descargada del portal oficial de los CDC.

La aerolínea recomendó adelantar este trámite para evitar inconvenientes durante el proceso de viaje, teniendo en cuenta que se trata de una condición obligatoria para abordar.

¿Qué pasa si no se presenta la declaración?

Según la información entregada por Avianca, los pasajeros que no presenten el documento o su comprobante de diligenciamiento al momento del embarque no podrán abordar el vuelo.

El requisito es para quienes tienen como destino final Estados Unidos como a los viajeros que utilizan ese país como punto de conexión hacia otro destino.