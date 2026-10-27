Avianca anuncia cambios en su operación internacional; usuarios deben conocer fechas y condiciones

Avianca anunció el inicio de operaciones de la ruta Barcelona-Abu Dabi para Etihad Airways, servicio que comenzó el 25 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 25 de octubre de 2027. La operación se realizará con aviones Boeing 787 Dreamliner bajo la modalidad de arrendamiento con tripulación, mantenimiento y seguro, conocida como wet lease o ACMI.

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Con este acuerdo, la aerolínea colombiana llega por primera vez al mercado de Emiratos Árabes Unidos. Avianca suministrará las aeronaves, con capacidad para 291 pasajeros, así como las tripulaciones y los servicios de mantenimiento y seguro. Etihad Airways comercializará los vuelos bajo su propio código.

Avianca anunció cambios en su operación internacional. Foto: Álvaro Tavera

La operación hace parte de la alianza estratégica entre Grupo Abra, al que pertenece Avianca, y Etihad Airways, anunciada el 21 de julio de 2026 mediante un memorando de entendimiento firmado en Farnborough, Reino Unido.

Según el comunicado de Avianca, el acuerdo entre las compañías busca fortalecer la conectividad entre América Latina, Medio Oriente y Asia mediante el aprovechamiento de las redes de rutas de ambas aerolíneas.

La compañía colombiana indicó que la operación corresponde a uno de los primeros resultados de esta alianza, que contempla el uso de las capacidades complementarias de las aerolíneas para apoyar las operaciones de sus socios.

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El modelo ACMI permite que una aerolínea suministre a otra una aeronave junto con la tripulación, el mantenimiento y el seguro. En este caso, Avianca estará a cargo de esos componentes, mientras Etihad Airways mantendrá la comercialización de los vuelos entre Barcelona y Abu Dabi.

Avianca llega a los Emiratos Árabes. Foto: Gobierno del Cambio

Grupo Abra reúne a Avianca y GOL, además de contar con una inversión estratégica en Wamos Air, compañía que presta servicios de arrendamiento de aeronaves con tripulación. La alianza con Etihad busca ampliar la conectividad entre las regiones donde operan las aerolíneas involucradas.