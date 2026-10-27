Anuncian trabajos correctivos en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación de SPEC LNG en Cartagena

La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) adelanta trabajos correctivos en uno de los cuatro trenes de regasificación de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU), luego de identificar una condición operativa que requiere intervención.

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La compañía informó que las labores se desarrollan en uno de los componentes de la unidad flotante y que estarán a cargo de personal especializado. De acuerdo con el comunicado, los trabajos tendrán una duración aproximada de entre siete y ocho días.

La Sociedad Portuaria anunció trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes de regasificación de la planta de SPEC en Cartagena. Foto: colprensa

Durante ese periodo, la terminal continuará prestando el servicio con una capacidad máxima de regasificación de 400 millones de pies cúbicos por día (Mpcd).

SPEC LNG señaló que, tras identificar la condición operativa en la FSRU, “se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes de regasificación”.

La empresa indicó que las actividades se ejecutarán bajo protocolos técnicos, operativos y de seguridad. El documento precisa que estas medidas serán aplicadas por el personal encargado de la intervención, aunque no detalla la naturaleza de la condición identificada ni las causas que la originaron.

La capacidad de regasificación anunciada para el periodo de mantenimiento corresponde al máximo de 400 Mpcd que la terminal mantendrá mientras se desarrollan las labores. El comunicado no especifica si durante esos días se prevén variaciones en la demanda de los usuarios ni detalla posibles efectos sobre el suministro de gas natural.

La compañía también informó que mantiene coordinación con los usuarios de la terminal, las autoridades competentes y los demás agentes del mercado para atender las necesidades energéticas del país.

“SPEC LNG se encuentra en coordinación con los usuarios de la terminal, las autoridades competentes y los demás agentes del mercado, para la atención de las necesidades energéticas del país”, indicó la empresa en el documento.

La intervención se extenderá entre siete y ocho días. Foto: guillermo torres-semana

La intervención se concentra en uno de los cuatro trenes de regasificación de la unidad flotante. Según la información divulgada, los otros detalles técnicos de los trabajos no fueron precisados.

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La duración estimada de entre siete y ocho días establece el periodo previsto para las labores correctivas, mientras la terminal mantiene su operación con la capacidad máxima de regasificación informada por la compañía.