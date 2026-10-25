Alerta generalizada por restricción de gas a la industria en Antioquia; empresarios piden claridad

Cualquier nuevo choque en un escenario en el que hay un déficit de gas puede tener efectos contraproducentes.

Es lo que temen los empresarios de Antioquia, luego de la contingencia presentada hace un par de días, que llevó a que la industria de municipios como Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota reportara caídas en la presión del gas y restricciones que terminaron afectando el suministro.

La situación se debió a una contingencia operativa en el sistema de transporte, pero, en medio de un déficit en la disponibilidad de gas en Colombia, todo se agrava.

Si la industria antioqueña se queda sin gas, el impacto no implica solo apagar las máquinas. El evento podría paralizar líneas de producción, encarecer los costos de fabricación, retrasar exportaciones y poner en riesgo empleos.

De ahí que gremios como Asoenergía hicieran un llamado angustioso para esclarecer lo sucedido y “evitar así que las consecuencias recaigan sobre los usuarios”, advirtió el gremio.

Asoenergía reclama por restricción de gas a la industria en Antioquia Foto: Asoenergía

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