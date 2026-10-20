Presunta explosión de pipeta de gas habría causado grave emergencia en Itagüí

Debido a la explosión de una pipeta de gas, un edificio en Itagüí se habría visto afectado por un grave incendio que dejó a varios adultos mayores afectados. La emergencia se habría producido durante este lunes 19 de octubre.

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Tras el hecho, los bomberos del sector se hicieron presentes en el lugar, con el propósito de extinguir las llamas y auxiliar a las personas que se encontraban dentro de la infraestructura, las cuales estuvieron expuestas a un gran riesgo.

La conflagración se habría registrado en el barrio La Santa Cruz, en Itagüí, en el tercer piso de una edificación, específicamente ubicada en la carrera 40A con calle 53.

Según los reportes, en el lugar se encontrarían seis adultos mayores que presentaron lesiones, como quemaduras, por lo que tuvieron que recibir atención de personal especializado en salud.

Las autoridades entregaron recomendaciones sobre el uso de este tipo de objetos. Foto: ADOBE STOCK

Además, se evacuaron cinco menores de edad que se hallaban en las instalaciones. Al parecer, cuatro de ellos no presentaron ninguna afectación; sin embargo, uno habría registrado una posible fractura.

Los afectados fueron atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas de Itagüí, que brindó atención en el lugar. Además, se resaltó que estas personas resultaron perjudicadas principalmente por la inhalación de humo y varias quemaduras.

Posteriormente, los lesionados fueron trasladados a la Clínica Antioquia y uno de ellos al Hospital San Rafael, lugares en los que recibieron la atención pertinente para tratar las heridas y los golpes identificados.

Por otro lado, también se rescató una mascota, un gato, el cual no presentó ninguna afectación.

De acuerdo con las autoridades, para controlar y mitigar esta emergencia fue necesario desplegar dos máquinas extintoras, una unidad de rescate y tres ambulancias, elementos que fueron necesarios para atender la situación.

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Las primeras hipótesis señalan que las llamas comenzaron debido a la explosión de una pipeta de gas en el edificio; hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que este haya sido el detonante.

Asimismo, se hizo un llamado de atención a la ciudadanía para el buen uso y manejo de este tipo de objetos, que pueden llegar a representar un riesgo potencial si se manipulan inadecuadamente. Además, se recalcó la importancia de mantenerlos en espacios adecuados que ayuden a evitar posibles accidentes.

También se recomendó a las personas seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes, con el fin de evitar inconvenientes. En caso de emergencia, se puede llamar a los canales oficiales, como la línea 123.