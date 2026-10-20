Disidente capturado en Bolívar estaría implicado en el crimen de un líder social en Antioquia

Con el pasar de las horas se han conocido detalles de la captura de un sujeto de las disidencias de las Farc en el municipio de Morales, sur de Bolívar. Alias Brayan Veneco es acusado por las autoridades de estar relacionado con el asesinato del líder campesino Fidel Jiménez Bohórquez, ocurrido durante 2023 en zona rural del municipio de Segovia, Antioquia.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció por medio de su cuenta de X, entregando detalles de este operativo policial.

“Este sujeto habría participado en el homicidio del líder campesino Fidel Jiménez Bohórquez, ocurrido en zona rural de Segovia en 2023. Además, sería operador de drones con explosivos usados contra la Fuerza Pública y estaría involucrado en el reclutamiento de personas para ampliar la capacidad armada de la organización”, sostuvo.

Asimismo, indicó: “Este resultado le da sosiego a los antioqueños del nordeste que tanto se han visto afectados por estos criminales del frente cuatro de las Farc”.

El mandatario departamental sostuvo que sostienen las investigaciones con el fin de poder seguir afectando a los grupos armados ilegales.

“En otro operativo, capturaron a alias Santiago o El Flaco, hombre de confianza de alias Brayan, que estaría detrás de extorsiones, desplazamiento, reclutamiento y minería ilegal en Segovia y Remedios. La Gobernación de Antioquia ofrecía hasta 150 millones de pesos por información que permitiera su captura”, finalizó.

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Por su parte, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X sobre la captura de un peligroso cabecilla de las disidencias de las Farc en el sur del departamento de Bolívar.

“La Policía Nacional capturó en Morales, Bolívar, a alias Brayan Veneco, cabecilla de comisión armada del grupo narcoterrorista Estructura cuatro del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), facción disidente de las antiguas Farc-EP. Era requerido por homicidio, terrorismo y concierto para delinquir”, detalló el mandatario de los colombianos.