En Medellín han atendido 132 casos de violencia sexual: el 76 por ciento han sido denunciados por hombres

La Alcaldía de Medellín dio a conocer este lunes, 19 de octubre, una preocupante cifra sobre casos de abuso sexual.

Según indicó, a través de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, en lo que va del año, el Distrito ha realizado 132 atenciones y 161 seguimientos a víctimas de violencias sexuales.

Este tipo de atenciones, aseguró por medio de un comunicado, se realizan como una manera de facilitar el acceso a los servicios de salud, justicia y protección, y contribuir a la garantía de los derechos de las víctimas de violencias sexuales.

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Para la entidad, estas acciones se enmarcan en una ruta especializada que permite identificar barreras de acceso a los servicios y mejorar la respuesta de las entidades responsables, con una asistencia que ayude a prevenir la revictimización.

Panorámica de Medellín. Foto: Getty Images

“Durante 2026, hemos atendido más de 130 casos de violencias sexuales. De esta población, el 76 % son mujeres y 68 hechos corresponden a niñas, niños y adolescentes. El Distrito brinda acompañamiento jurídico, atención psicológica y acceso a albergues articulado con el enfoque de género diferencial”, explicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia.

La Alcaldía, según dijo, ha realizado 177 derivaciones a entidades y servicios competentes, según las necesidades identificadas, y 29 articulaciones con dependencias, entidades y organizaciones sociales; además, llevó a cabo 10 comités y mesas de trabajo para coordinar acciones y fortalecer la atención a las víctimas.

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El tema no solo es de preocupación para la capital antioqueña. El ICBF reportó que solo en los primeros cuatro meses de este año 3.773 menores de edad fueron víctimas de violencia sexual.

Las ciudades donde más se presentan denuncias son Bogotá, con 797, seguido de Valle del Cauca, con 401; Antioquia, con 228; Cundinamarca, con 179, y Atlántico, con 173.

Las niñas, con 3.251 de los casos, el 86 por ciento, representan a la población más afectada con este flagelo.

Ante esta situación, la Alcaldía recordó los mecanismos que ofrece para que ese tipo de agresiones no se repitan.

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Por ejemplo, la Línea 123 Agencia Mujer, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante la cual se brindan mecanismos gratuitos de atención, orientación y protección. “Entre ellos se encuentran para recibir orientación y activar las rutas de atención; la atención psicológica y jurídica; el mecanismo de Defensa Técnica, que brinda representación jurídica especializada; y el Mecanismo de Protección Integral, que contempla la Casa Refugio, alojamiento de emergencia y otras medidas de protección, según cada valoración”, dijo la entidad.