Megacárcel de Medellín: Fico Gutiérrez confirma importante avance en el centro de detención

La megacárcel que se construye en Medellín ya llegó, según el alcalde Federico Gutiérrez, a la mitad de su avance. El proyecto, ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, que busca aliviar el hacinamiento en las estaciones de Policía, contará con una tecnología clave para reforzar el control dentro de sus instalaciones: inhibidores de señal celular.

La megacárcel de Medellín tendría fecha de entrega: estos son los detalles

El mandatario entregó la actualización en su cuenta de X, donde señaló que la obra tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad mientras avanzan sus procesos judiciales.

La inversión supera los $ 675.000 millones y, de acuerdo con el balance divulgado por Gutiérrez, actualmente genera 563 empleos directos, de los cuales 184 corresponden a personas de la zona.

La infraestructura tendrá seis pabellones y espacios destinados a salud, educación, formación, visitas familiares, atención jurídica, cocina y lavandería. También contará con garitas de vigilancia, un centro de control con monitoreo permanente y áreas especializadas para la custodia y el control de accesos.

Fico Gutiérrez visita la obra de la megacárcel de Medellín. Foto: Cuenta de X Fico Gutiérrez / API

El control de celulares, uno de los puntos clave

Uno de los elementos que más llaman la atención del proyecto es la instalación de inhibidores de señal celular. La medida está planteada para reforzar el control de las comunicaciones desde el interior del establecimiento y evitar que el lugar se convierta en un punto desde el cual se puedan coordinar actividades delictivas.

La Alcaldía ha presentado esta tecnología como parte de las medidas de seguridad del complejo, que tendrá vigilancia permanente y controles de acceso.

El objetivo de la obra no se limita a construir más espacio para la reclusión. La administración distrital sostiene que el nuevo centro permitirá reducir la sobreocupación en estaciones de Policía y otros lugares de detención transitoria, además de facilitar que más uniformados regresen a labores de vigilancia en las calles.

Una obra de cientos de miles de millones

El avance marca una actualización frente a los reportes publicados en agosto de 2026, cuando la ejecución física se situaba en 35 %. La nueva cifra divulgada por el alcalde apunta a que la construcción alcanzó el 50 %.

Por ahora, la megacárcel continúa en construcción. Su impacto dependerá de que la infraestructura y sus sistemas de seguridad entren en funcionamiento y logren cumplir el objetivo anunciado: reducir la presión sobre los lugares de detención temporal y fortalecer la capacidad de custodia de Medellín.