La ciudad colombiana que se metió entre los 10 destinos con mejor transporte público en el mundo

La revista internacional Time Out publicó recientemente un nuevo ranking sobre las ciudades con mejor transporte público en el mundo, con base en las opiniones de sus habitantes.

La publicación entrevistó a 24.000 personas que calificaron los medios de transporte de sus ciudades en una escala del uno al cinco, desde pésimo hasta excelente. “Presentamos las ciudades donde el mayor porcentaje de habitantes describió sus buses, trenes y tranvías como ‘buenos’ o ‘excelentes”, subrayó la revista.

En primer lugar quedó Taipéi, Taiwán. “Con estaciones impecables, filas perfectamente delimitadas en los andenes y trenes que llegan puntualmente según lo previsto, el metro de Taipéi ha obtenido un índice de satisfacción casi perfecto del 95 % entre los habitantes locales, la cifra más alta de nuestra lista. No se trata, además, de un sistema pequeño: en 2025, el metro transportó a más de 767 millones de pasajeros, lo que equivale a una media de unos 2,1 millones al día”, señaló Time Out.

Otras ciudades destacadas en el ranking fueron Singapur; Hong Kong, China; Edimburgo, Reino Unido; Seúl, Corea del Sur; Zúrich, Suiza; Viena, Austria; Tallin, Estonia; y Helsinki, Finlandia.

Medellín se ubicó en el décimo lugar. La revista resaltó, especialmente, el metro y el metrocable, “uno de los primeros sistemas de teleférico urbano del mundo”.

“El metro es motivo de orgullo de la ciudadanía. Desde su inauguración en 1995, se ha visto marcado por la ‘Cultura Metro’, un código de cortesía y respeto que los usuarios se toman muy en serio, lo que permite mantener las estaciones impecables”, señala en su reseña.

“Pero el elemento más destacado es el Metrocable, una red de teleféricos que conecta los barrios situados en las laderas empinadas con el valle. La primera línea, con destino a Santo Domingo, se inauguró en 2004 —siendo uno de los primeros sistemas de teleférico urbano del mundo— y hoy en día existen seis líneas, incluida una que asciende hasta los bosques del Parque Arví. En 2025, la red —que integra trenes, teleféricos, tranvías y autobuses— registró más de 310 millones de viajes, y el 83 por ciento de los habitantes la valoró muy positivamente”, subraya.

El Matrocable de Medellín es un sistema de transporte que conecta el centro con las laderas de la ciudad. Foto: Getty Images

La ciudad colombiana reconocida como el mejor destino internacional en 2026; una joya colonial y gastronómica

Otros reconocimientos para Medellín

Recientemente, la capital antioqueña fue ubicada en el puesto 32 entre las mejores ciudades para caminar en el mundo, de acuerdo con GuruWalk, una plataforma internacional especializada en tours y experiencias turísticas.

La llamada ‘ciudad de la eterna primavera’ fue calificada como un “destino de innovación y arte”. “Sus escaleras mecánicas conectan barrios montañosos que antes eran inaccesibles y sus murales comunitarios cuentan historias de resiliencia”, subraya.

Meses atrás, Medellín también fue seleccionada por National Geographic como uno de los 25 lugares imperdibles del planeta para visitar en 2026, un hito que confirma su consolidación como referente turístico global.

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