Así es el lujoso hotel en Colombia que tiene una suite inspirada en Fernando Botero: una noche vale más de 20 millones de pesos

Cartagena sigue destacándose como uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia y ahora llama la atención por uno de sus hoteles más exclusivos. Se trata del Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, que ocupó el quinto lugar en los Reader’s Choice Awards 2026 de la revista Condé Nast Traveler, un reconocimiento basado en las opiniones y calificaciones de los viajeros.

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El hotel se ha ganado un lugar entre los favoritos de Sudamérica por su combinación de historia, lujo, gastronomía y hospitalidad.

Su propuesta también conecta a los visitantes con la cultura cartagenera y con uno de los sectores más llamativos de la ciudad amurallada.

Ubicado en el barrio San Diego, el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena está rodeado de calles coloniales, casas con balcones coloridos y restaurantes que ofrecen desde sabores tradicionales hasta propuestas de autor.

El edificio tiene una historia que se remonta a 1621, cuando funcionaba como convento de las monjas Clarisas. Hoy en día, guarda elementos de su pasado y los combina con servicios de lujo para quienes buscan una experiencia diferente durante su estadía.

El establecimiento cuenta con 126 habitaciones, incluidas 25 suites distribuidas entre el Área Colonial y el Área Republicana. Mientras algunas conservan detalles arquitectónicos antiguos, otras ofrecen vistas a la piscina o al mar caribe.

Uno de los espacios más exclusivos es la Suite Presidencial Fernando Botero, diseñada como homenaje al reconocido artista colombiano y decorada con obras de arte auténticas.

Según las tarifas reportadas, alojarse en esta suite puede costar alrededor de 9.058 dólares por noche, equivalentes a unos 28.8 millones de pesos colombianos. El valor puede variar dependiendo de la tasa de cambio y las condiciones de reserva.

Otras opciones también tienen precios elevados. Las habitaciones Superior y Deluxe cuestan entre 714 y 915 dólares, mientras que las Suites Coloniales pueden alcanzar los 2.595 dólares por noche. Las suites Legend, Spa y Grau llegan a unos 4.558 dólares.

La experiencia también incluye propuestas gastronómicas como el restaurante 1621, especializado en cocina franco-caribeña, y el Jardín Santa Clara, ideal para almorzar al aire libre. El hotel dispone, además, de una cava de vinos reconocida internacionalmente.

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Para quienes buscan relajarse, ofrece un spa con tratamientos faciales, técnicas y ancestrales y hammam privado. Su piscina, considerada una de las más grandes del centro histórico, está rodeada de palmeras y bares donde se sirven cócteles.

Así, el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena reúne historia, comodidad y exclusividad en un solo lugar, con tarifas que lo convierten en una opción para viajeros que buscan disfrutar de Cartagena con todas las comodidades.