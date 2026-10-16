Villa de Leyva será sede del séptimo Encuentro Nacional de Turismo Receptivo

Villa de Leyva, Boyacá, será la sede del séptimo Encuentro Nacional de Turismo Receptivo de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), que se realizará el 22 y 23 de octubre en la Hospedería y Centro de Convenciones Duruelo.

Piden avanzar hacia una mayor cultura de prevención frente los riesgos del turismo

La actividad convocará a cerca de 350 participantes, entre agencias de viajes, operadores, prestadores de servicios turísticos y otros profesionales del sector.

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Según las cifras citadas por ANATO, entre enero y agosto de 2026 Colombia registró el ingreso de 3,2 millones de visitantes extranjeros.

Además, durante el primer semestre del año, el turismo generó 5.619 millones de dólares, mientras que el transporte aéreo movilizó 39,4 millones de pasajeros hasta agosto, un incremento del 4,6 % frente al periodo de comparación reportado.

La presidenta ejecutiva de ANATO, Paula Cortés Calle, señaló que uno de los desafíos del sector es ampliar los beneficios económicos de la llegada de viajeros internacionales a las regiones.

“El verdadero reto está en lograr que este volumen constante de viajeros se traduzca en un mayor impacto local, estancias más prolongadas y una mejor rentabilidad para nuestras empresas”, afirmó.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO. Foto: Cortesía ANATO

La programación académica del 22 de octubre incluirá un panel con representantes de Fontur, Migración Colombia, ProColombia y Parques Nacionales Naturales de Colombia, enfocado en la coordinación entre entidades públicas y privadas para facilitar los viajes y promover los destinos.

También habrá sesiones sobre inteligencia artificial aplicada al turismo receptivo, transformación digital, gestión de la reputación, marketing emocional e internacionalización. El espacio “Descubriendo Destinos” presentará iniciativas turísticas de Mesetas, Caquetá, la Sierra Nevada y Valledupar.

“El turismo necesita una visión a largo plazo”: Paula Cortés en el marco del Congreso Anato 2026

El 23 de octubre se celebrará una rueda de encadenamiento comercial que conectará a prestadores de servicios turísticos y operadores nacionales con agencias receptivas, conocidas como DMC, mayoristas y agencias de viajes. El propósito será facilitar acuerdos comerciales entre los actores de la cadena turística.

La agenda concluirá con viajes de reconocimiento organizados en 12 rutas por Boyacá. Los participantes podrán conocer la oferta patrimonial, gastronómica y de naturaleza de municipios y lugares como Ráquira, Chiquinquirá, Paipa, Duitama, Monguí y Villa de Leyva, además del lago de Tota, El Cocuy y el páramo de Ocetá.