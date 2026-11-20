Las mascotas están adquiriendo mayor protagonismo en la planificación de las vacaciones de los colombianos, influyendo en la elección de destinos, alojamientos, medios de transporte y actividades turísticas. Esta tendencia representa una oportunidad para fortalecer la oferta de experiencias pet-friendly y responder a las nuevas preferencias de los viajeros.

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De acuerdo con la investigación Travel Trends 2026 de Booking.com, publicada en abril de este año, el 49 % de los colombianos que viajan con mascotas realiza caminatas o actividades en la naturaleza, el 40 % visita playas o espacios acuáticos que admiten animales, y otro 49 % disfruta de recorridos por ciudades amigables con las mascotas. Asimismo, el 44 % elige restaurantes y establecimientos gastronómicos que permiten su ingreso.

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Las preferencias también se reflejan en el alojamiento. El estudio señala que el 42 % de los viajeros colombianos que suelen viajar con mascotas prefiere apartamentos o alquileres vacacionales, mientras que el 34 % opta por hoteles. Estas cifras evidencian la importancia de contar con espacios adecuados y servicios adaptados a las necesidades de quienes desean compartir sus vacaciones con sus animales de compañía.

Sin embargo, viajar con mascotas requiere una planificación especial. Para los desplazamientos internacionales, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) establece requisitos sanitarios que incluyen certificados de salud, esquemas de vacunación vigentes y procedimientos de inspección. En particular, para ingresar perros y gatos a Colombia se exige documentación sanitaria expedida o avalada por la autoridad competente del país de origen, así como la revisión documental y física del animal por parte del ICA.

Viajar con mascotas en la cabina ya es posible en todos los casos: Aerocivil actualiza normas nacionales e internacionales

En el caso de los animales de apoyo emocional, las aerolíneas pueden exigir un certificado expedido por un profesional de la salud mental, como un psicólogo o psiquiatra, que acredite la necesidad del pasajero de viajar acompañado por el animal. Algunas aerolíneas establecen una vigencia máxima de un año para esta documentación y solicitan gestionar el servicio con al menos 48 horas de anticipación. Es importante aclarar que este certificado no reemplaza los requisitos sanitarios ni garantiza automáticamente el transporte, pues su aceptación depende de las políticas de cada aerolínea y del destino.

“Cada vez más viajeros buscan compartir sus vacaciones con sus mascotas, lo que representa una oportunidad para que las agencias de viajes amplíen su oferta y acompañen a quienes desean vivir estas experiencias. Nuestro sector puede facilitar la planificación de estos viajes, orientando a los turistas sobre destinos, alojamientos, transporte y actividades adaptadas a sus necesidades, para que puedan disfrutar de unas vacaciones seguras, organizadas y sin contratiempos”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

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Adicionalmente, antes de viajar es fundamental consultar las políticas de las aerolíneas y empresas de transporte, verificar las condiciones del guacal, las restricciones de peso y tamaño, los posibles costos adicionales y las normas de ingreso a hoteles y atractivos turísticos.