Presidenta ejecutiva de Anato destacó en SEMANA los retos del turismo para el nuevo Gobierno

La seguridad, la corrupción y la informalidad son los principales desafíos que deberá enfrentar el turismo colombiano durante los próximos cuatro años.

Anato reveló cifras del turismo en Colombia y expuso sus peticiones al Gobierno de Abelardo De La Espriella

Así lo aseguró Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) en SEMANA, quien hizo un llamado al próximo gobierno de Abelardo De La Espriella para trabajar de manera articulada con el sector y fortalecer la competitividad del país como destino internacional.

“Para nosotros, y se lo hemos manifestado al Gobierno nacional, el principal reto para el turismo es la seguridad. Está clarísimo que sin seguridad no hay turismo”, afirmó Cortés, al señalar las dificultades que persisten para llegar a diferentes destinos y regiones del territorio nacional.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato. Foto: ANATO

La dirigente gremial agregó que combatir la corrupción y la informalidad también será determinante para impulsar la actividad turística. A su juicio, avanzar en estos tres frentes permitiría acelerar el crecimiento de una industria que genera empleo, moviliza recursos y contribuye al desarrollo regional.

Las cifras del sector muestran oportunidades, pero también alertas. Según Cortés, el gasto turístico en Colombia alcanza aproximadamente los 54,7 billones de pesos, con un crecimiento superior al 8 %. Además, las divisas por concepto de viajes y transporte de pasajeros cerraron 2025 por encima de los 11.500 millones de dólares, de acuerdo con el balance presentado por la dirigente.

Sin embargo, la llegada de viajeros estadounidenses registra una caída del 9 %, un comportamiento que preocupa al gremio, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Colombia.

Cortés señaló que los factores migratorios y las advertencias de viaje (travel warnings) sobre distintas zonas del país inciden en este panorama.

El 60,3% de las ventas de las agencias de viajes en Colombia se realizó por canales virtuales durante el tercer trimestre de 2026

En este contexto, Anato insiste en la necesidad de fortalecer la promoción internacional, mejorar las condiciones de seguridad y ampliar la oferta turística hacia destinos que tradicionalmente han tenido menor visibilidad.

La apuesta también se refleja en el VII Encuentro Nacional de Turismo Receptivo, realizado en Villa de Leyva, Boyacá, donde agencias de viajes y operadores nacionales sostienen encuentros comerciales con compradores internacionales. El evento cobra especial relevancia tras los incendios que afectaron al municipio y su entorno.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato en el Encuentro Nacional de Turismo Receptivo. Foto: Anato

“Lo que hemos tratado desde Anato es llegar a otras zonas turísticas muy importantes para Colombia, donde podemos dinamizar el turismo del país”, explicó Cortés.

Para el gremio, el reto será convertir el potencial turístico en oportunidades sostenibles para más regiones, mediante el trabajo conjunto entre empresarios y Gobierno.