77 años de Anato: un turismo más digital, pero siempre humano

Anato llega a sus 77 años en un momento revelador: más de la mitad de lo que venden hoy las agencias de viajes en Colombia se vende por canales digitales. Según la más reciente Encuesta Trimestral Anato (ETA), en el tercer trimestre de 2026 el 60,3 % de las ventas se realizó por canales virtuales frente al 49,2 % del mismo periodo de 2025. Son 11,1 puntos porcentuales en un solo año.

La digitalización dejó de ser una tendencia futura y se convirtió en la realidad del mercado. Por eso, este aniversario no es solo una ocasión para mirar atrás, sino para afirmar una convicción: el futuro del turismo será cada vez más digital, pero seguirá siendo profundamente humano.

La forma de viajar está cambiando aceleradamente. Los turistas tienen hoy herramientas capaces de diseñar itinerarios, comparar precios, recomendar destinos y resolver inquietudes en segundos. De acuerdo con Phocuswright, el 56 % de los viajeros activos de Estados Unidos ya utilizó inteligencia artificial para planear, reservar o recibir asistencia en al menos un viaje durante los últimos 12 meses.

Pero hay algo que ninguna tecnología puede sustituir por completo: el criterio humano. La inteligencia artificial puede sugerir un destino y armar un itinerario, pero no reemplaza a un asesor que entiende las expectativas del viajero, identifica lo que realmente necesita y responde cuando surge un imprevisto. La confianza, el acompañamiento y el conocimiento especializado siguen siendo el verdadero valor de nuestras agencias.

Adaptarnos no es nuevo para nosotros. Durante 77 años, Anato ha acompañado a las agencias de viajes en cada transformación de la industria. En la pandemia gestionamos alivios tributarios y apoyos para las empresas; en lo normativo impulsamos el proyecto de ley de llamamiento en garantía para equilibrar las responsabilidades en las relaciones de consumo. Con MinCIT y Fontur desarrollamos “Transformando Destinos”, que en sus dos fases generó más de 1.600 citas de negocios y expectativas comerciales superiores a $ 5.800 millones. Y la Vitrina Turística de Anato, que en 2027 llegará a su edición número 46, sigue siendo la gran plataforma de negocios del turismo en el país.

Hoy el reto es la inteligencia artificial y la respuesta no consiste en competir contra ella, sino en integrarla como aliada. Las agencias de viajes no pueden limitarse a adaptarse a las nuevas herramientas: deben usarlas estratégicamente para transformar sus modelos de negocio, mejorar sus procesos y ofrecer experiencias cada vez más personalizadas. Eso exige invertir en capacitación, fortalecer las competencias digitales del talento humano y aprovechar mejor la información para decidir.

En ese camino también evolucionamos. Nuestra plataforma Anato Capacita acaba de sumar 13 módulos y 107 cápsulas nuevas, diseñados según las necesidades de las agencias asociadas. Nuestro compromiso es que esta transformación esté al alcance de empresas de todos los tamaños para que las brechas tecnológicas no se conviertan en nuevas barreras de competitividad.

El futuro del turismo no será exclusivamente digital ni exclusivamente humano. Será de quienes logren combinar la eficiencia de la tecnología con la sensibilidad, la experiencia y la confianza que solo las personas pueden ofrecer.

Después de 77 años, nuestra mayor responsabilidad no es únicamente preservar lo construido, sino preparar a las agencias de viajes para todo lo que está por venir.