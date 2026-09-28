Colombia gana terreno en el turismo médico; fuerte incremento en el número de extranjeros que llegan al país por tratamientos

Colombia se encuentra ante una importante oportunidad para consolidarse como un hub regional de turismo de salud y bienestar. Eso se debe aspectos como el talento humano, la conectividad aérea, la infraestructura turística, la biodiversidad y la diversidad de experiencias asociadas al descanso y la naturaleza.

En los últimos años, las cifras muestran un incremento de viajeros internacionales por motivos médicos. De acuerdo cifras de Migración Colombia, recogidas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), en 2025 ingresaron al país 26.786 extranjeros no residentes por tratamientos médicos, 18,4% más que en 2024. La tendencia continúa en 2026: entre enero y agosto se registraron 21.034 visitantes, un crecimiento de 17,6% frente al mismo periodo del año anterior.

Colombia cuenta con una oferta de servicios con vocación internacional en áreas como oncología, cardiología, fertilidad, cirugía bariátrica, oftalmología, odontología, cirugía plástica y reconstructiva y exámenes médicos integrales. A ello se suman servicios de mediana y alta complejidad, infraestructura hospitalaria especializada y una oferta competitiva en términos de calidad y costos.

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“Colombia tiene condiciones para avanzar hacia una oferta cada vez más integral de turismo de salud y bienestar. No se trata únicamente de recibir a un viajero para un procedimiento o tratamiento, sino de contar con toda una cadena capaz de acompañarlo antes, durante y después de su estadía, articulando alojamiento, transporte, gastronomía, naturaleza y experiencias que aporten a su recuperación y bienestar. Ahí las agencias de viajes tienen un papel fundamental como articuladoras de esa experiencia”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

En los últimos años, las cifras muestran un incremento de viajeros internacionales por motivos médicos. Foto: Getty Images

Cifras por ciudades

Entre enero y agosto de 2026, Bogotá recibió 7.320 viajeros por tratamiento médico, equivalentes al 34,8% del total; Cali, 5.889, con una participación del 28%; y Medellín, 4.737, correspondiente al 22,5%. Les siguieron Barranquilla, con 867 viajeros, y Cartagena, con 590. En conjunto, estas cinco ciudades concentraron el 92,2% de los visitantes registrados por este motivo.

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El impacto económico también resulta significativo. Según la Encuesta de Visitantes Internacionales del Dane, los viajeros que ingresan al país por motivos médicos realizan un gasto promedio superior a USD 3.200 por viaje, al demandar servicios de alojamiento, transporte, alimentación y actividades complementarias. Además, una parte de ellos viaja acompañada, ampliando el efecto sobre las economías de los destinos.

“El reto es seguir articulando al sector salud, al turismo, a los destinos y a los empresarios para construir una oferta cada vez más confiable, organizada y visible internacionalmente. Colombia tiene la posibilidad de diferenciarse ofreciendo algo que pocos destinos pueden reunir en un mismo viaje: servicios especializados, conectividad, naturaleza, cultura y experiencias que contribuyan al bienestar integral del visitante”, subrayó la presidenta de Anato.