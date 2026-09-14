Colombia continúa despertando un creciente interés entre los viajeros internacionales. Durante junio de 2026 se registraron 7,9 millones de búsquedas aéreas hacia diferentes destinos del país, lo que representó un crecimiento del 11,5 % frente a junio de 2025.

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“Además de los mercados tradicionalmente relevantes, se evidenció un creciente interés desde diferentes países de la región. Costa Rica registró un aumento de 80,4 % en las búsquedas hacia Colombia, seguido de Ecuador, con 70,3 %; México, con 54,3 %; Brasil, con 49,4 %, y Perú, con 43,8%. España y Francia también presentaron incrementos cercanos al 19 %”, señaló Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

El comportamiento también se observa en los destinos. San Andrés registró un aumento de 50,6 % en las búsquedas, mientras que Santa Marta creció 24,3 %, Cartagena 23,6 % y Barranquilla 23,4 %.

Entre los destinos con menor volumen de búsquedas, pero con crecimientos destacados, se encuentran Villavicencio, Montería y Riohacha, cada uno con aumentos cercanos al 24 %.

Panorámica del aeropuerto internacional El Dorado Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Asimismo, “esto se traduce en un incremento sostenido en las reservas hacia el país; estas alcanzaron 2.3 millones para el periodo entre julio y diciembre de 2026, lo que representa un crecimiento del 5,3 % respecto al mismo periodo del año anterior. El 60,2 % de estas reservas se realizaron con cuatro meses de antelación”, agregó Anato.

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Crecen las divisas por turismo en Colombia: reportan importante incremento frente a 2025

Por otra parte, la generación de divisas por concepto de viajes y transporte de pasajeros alcanzó en el primer semestre de 2026 los 5.619 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 4,9 % frente al mismo periodo de 2025.

De este total, 4.742 millones correspondieron a viajes, con un incremento de 4,7 %, y 877 millones al transporte aéreo de pasajeros, que aumentó 6,2 %.

Este comportamiento estuvo acompañado por una mayor movilización aérea. Entre enero y julio de 2026, el tráfico de pasajeros en vuelos internacionales creció 4,4 % frente al mismo periodo del año anterior, al alcanzar 14,8 millones de viajeros, lo que evidencia un aumento en la llegada de turistas desde mercados internacionales.

Anato proyecta que para el cierre de 2026 el tráfico aéreo podría alcanzar los 60 millones de pasajeros, cerca de un 5 % más que en 2025, mientras que las divisas asociadas al turismo podrían alcanzar los 12.000 millones de dólares.