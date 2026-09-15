En el mundo hay diversidad de destinos con un gran número de encantos que vale la pena conocer y los rankings internacionales se han convertido en una buena herramienta para quienes buscan elegir dónde viajar, comer, vivir o descubrir nuevas experiencias.

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Estas clasificaciones ofrecen una mirada comparativa que, en muchos casos, puede influir en la decisión de los viajeros y de quienes evalúan una ciudad como posible lugar para residir.

Los listados son diversos, pero uno de los más reconocidos es el de “Las mejores 50 ciudades del mundo”, elaborado por la plataforma Time Out en colaboración con Intrepid Travel. La selección destaca destinos que no solo ofrecen atractivos y experiencias para los visitantes, sino que también reúnen condiciones que contribuyen a hacer de una ciudad un lugar acogedor, dinámico y agradable para sus habitantes.

El listado, que se estableció con base en las opiniones de más de 24.000 personas en 150 ciudades de todo el mundo y los votos de más de 100 expertos en el tema, determinó que las cinco mejores ciudades de 2026 son: Melbourne, Shanghái, Edimburgo, Londres y Nueva York y estos son sus encantos.

Esta ciudad fue seleccionada por Time Out como la mejor de 2026. Foto: Getty Images

Melbourne

Según Time Out, uno de los grandes atractivos de esta ciudad es la diversidad de experiencias que ofrece a sus visitantes. Allí tienen lugar algunos de los eventos deportivos más destacados de Australia, pero su encanto va mucho más allá. La gastronomía también es protagonista con restaurantes de reconocida trayectoria y establecimientos que han logrado convertirse en auténticos referentes locales.

Melbourne también destaca por su riqueza arquitectónica, con imponentes edificios de valor histórico, estrechos callejones transformados por coloridos murales y jardines de reconocimiento internacional. A este patrimonio se suma el río Yarra, un lugar de gran importancia espiritual y cultural para las comunidades indígenas de la región.

Shanghái

Shanghái, China. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta ciudad combina su profundo legado histórico con una escena urbana que apuesta constantemente por la innovación. En sus calles conviven la arquitectura tradicional china y las construcciones de la época colonial, además de que se ha consolidado como destino para reconocidas marcas y conceptos internacionales, con recientes aperturas.

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A este dinamismo se suma su cultura cafetera: Shanghái ostenta el título de la ciudad con más cafeterías del mundo, por lo que es posible encontrar varios establecimientos especializados en una misma manzana, cada uno con preparaciones y conceptos cada vez más creativos.

Edimburgo

Edimburgo es una de las mejores ciudades en el mundo en 2026. Foto: Getty Images

Edimburgo reúne en un solo destino buena gastronomía, amplias zonas verdes y una escena artística y cultural llena de propuestas. La capital escocesa conserva el encanto de su pasado medieval, visible en sus calles empedradas y estrechos callejones, mientras su paisaje está marcado por un imponente castillo, arquitectura georgiana y un volcán extinto.

Sus distintos barrios ofrecen experiencias para todos los gustos: Stockbridge destaca por sus tiendas independientes, Morningside por sus acogedoras cafeterías, Cowgate por su vida nocturna y Leith por sus restaurantes y propuestas gastronómicas. Esta es una ciudad cómoda y fácil de recorrer caminando.

Londres

Londres se metió en las cinco mejores ciudades del mundo en 2026. Foto: Getty Images

Esta ciudad mantiene intacta esa identidad que la convierte en una de las ciudades más diversas, singulares y dinámicas del mundo. Su oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento va desde museos y galerías de acceso gratuito hasta una enorme variedad de restaurantes y una arraigada cultura de pubs.

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Durante este año, la capital británica suma además la apertura de tres importantes museos, nuevas propuestas gastronómicas que han despertado gran expectativa y una destacada programación de artistas que llegarán a sus teatros y espacios de arte.

Nueva York

Radio City Music Hall, en la ciudad de Nueva York. Foto: Getty Images

Esta ciudad es un referente cultural de escala mundial, una ciudad donde la tradición y la vanguardia conviven en una combinación difícil de encontrar en otro lugar. Su energía y diversidad se reflejan en casi todos los ámbitos, desde la gastronomía hasta el arte y el entretenimiento.

En Nueva York, la búsqueda de la excelencia parece formar parte de su identidad y es precisamente ese nivel de exigencia el que alimenta su carácter, su vigencia y esa capacidad de reinventarse que mantiene a la Gran Manzana como una ciudad siempre contemporánea.