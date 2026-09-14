Gobierno anuncia que acelerará proyectos turísticos en La Guajira, Chocó y Santa Marta

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció un nuevo impulso a proyectos turísticos estratégicos de los departamentos de La Guajira y Chocó y de la ciudad de Santa Marta.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, junto al viceministro de Turismo, Julián Franco Restrepo, y la gerente general de Fontur, María Isabel Campo Cuello, afirmó que se definieron acciones para destrabar iniciativas, acelerar soluciones e impulsar el crecimiento de estas regiones.

“Tenemos una instrucción muy clara del presidente Abelardo De La Espriella: que los proyectos que tienen impacto en las regiones avancen. Por eso estamos revisando cada iniciativa, identificando qué hace falta para superar los cuellos de botella y definiendo los siguientes pasos. La Guajira, Chocó y Santa Marta tienen proyectos con un enorme potencial para fortalecer su oferta turística, y nuestro compromiso es acompañar técnicamente ese proceso para que puedan avanzar”, afirmó Gómez Amín.

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La Guajira

En relación con La Guajira, tras una reunión con el gobernador Jairo Aguilar, se informó que el Ministerio agilizará el análisis de las iniciativas que necesita el departamento, con el cumplimiento de los procedimientos y requisitos correspondientes.

“El propósito es que La Guajira mire al mar y transforme su potencial natural, cultural y productivo en crecimiento y nuevas oportunidades para sus comunidades, emprendedores y prestadores de servicios turísticos”, señaló la entidad.

Chocó

Sobre el Chocó, durante una reunión con la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, el Gobierno avanzó en la definición de una ruta de trabajo para hacer realidad el Malecón del Chocó. uno de los proyectos estratégicos del departamento.

“El Ministerio y la Gobernación acordaron construir una hoja de ruta y un cronograma que articulen al Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y el sector privado. El objetivo es convertir este proyecto en un impulso para el crecimiento del territorio, la actividad económica y las oportunidades de las familias chocoanas”, subrayó la cartera de Comercio.

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Santa Marta

En un encuentro con el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, se habló sobre el compromiso para reestructurar el proyecto de muelles turísticos. Fontur ajustará su alcance de seis a cuatro embarcaderos más modernos y actualizados. Una vez concluida esta etapa, la iniciativa será presentada para su consideración.

Santa Marta. Foto: Getty Images

“Esta gestión busca aprovechar el potencial marítimo de Santa Marta y fortalecer una cadena de valor que conecta a prestadores de servicios, emprendedores, comerciantes y comunidades con la riqueza natural, cultural y patrimonial del destino”, dijo el Ministerio.

“Los acuerdos alcanzados con La Guajira, Chocó y Santa Marta permiten pasar de la identificación de necesidades a rutas concretas de trabajo, con responsabilidades, seguimiento institucional y articulación entre el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y el sector privado. El ministro Mauricio Gómez Amín, el viceministro de Turismo, Julián Franco Restrepo, y la gerente general de Fontur, María Isabel Campo Cuello, mantendrán el seguimiento a las iniciativas y a las acciones técnicas necesarias para acelerar su avance”, agregó la entidad.