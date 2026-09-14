En Sudamérica varias ciudades y pueblos guardan similitudes con lugares de Europa debido a una combinación de historia, migración, arquitectura, clima y paisajes naturales.

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Durante los siglos XIX y XX, diferentes corrientes migratorias provenientes de países como España, Italia, Alemania, Suiza, Francia y Portugal llegaron a la región y dejaron su huella que se refleja en fachadas, iglesias, plazas, calles, viviendas y hasta en tradiciones gastronómicas.

A esto se suma la diversidad geográfica del continente en la que montañas, bosques, lagos, costas y valles, en algunos casos, presentan características similares a paisajes europeos, aunque se encuentren a miles de kilómetros de distancia.

‘Selva Negra del Caribe’

Por eso existen destinos sudamericanos que evocan los Alpes suizos, pueblos alemanes, ciudades mediterráneas o paisajes de la Selva Negra en Alemania, como ocurre con Colonia Tovar, un pintoresco pueblo venezolano al que se le conoce como la ‘Selva Negra del Caribe’,

Colonia Tovar es uno de los destinos que llaman la atención de los viajeros cerca de Caracas. Foto: Getty Images

Es de recordar que la Selva Negra es una región montañosa en el suroeste del país europeo, que limita con Francia. Es famosa por sus densos bosques de hoja perenne y las pintorescas villas, que con alguna frecuencia se asocian con los cuentos de los hermanos Grimm.

Según el Ministerio del Poder Popular para el Turismo de Venezuela, la historia de Colonia Tovar comenzó el 8 de abril de 1843, cuando un grupo de inmigrantes procedentes de la región de Kaiserstuhl, en Baden, llegó a territorio venezolano. Con ellos arribaron tradiciones, costumbres y elementos arquitectónicos de origen alemán que, con el paso de los años, se incorporaron a la identidad de este poblado.

Ahora, la herencia europea convive con el paisaje montañoso venezolano. Sus construcciones, tradiciones y ambiente le dan una personalidad particular, a la que se suma la calidez de sus habitantes.

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Sitios de interés

En este pintoresco pueblo, ubicado a solo hora y media de Caracas por carretera, tiene una oferta turística que va más allá de recorrer sus calles. Allí los visitantes pueden practicar senderismo en el Pico Codazzi, conocer fábricas de cerveza artesanal, visitar chocolaterías y acercarse a los cultivos de fresas.

La información oficial indica que entre sus lugares más representativos están la Iglesia de San Martín de Tours y el Jardín de las Hortensias, escenarios que destacan por sus paisajes y arquitectura y que se han convertido en atractivos para quienes disfrutan de la fotografía.

Colonia Tovar tiene varias características que la conectan con la Selva Negra de Alemania. Foto: Getty Images

La cocina también refleja la influencia de los primeros pobladores. En sus restaurantes y establecimientos es posible encontrar embutidos artesanales y preparaciones inspiradas en la gastronomía alemana, una propuesta que complementa la experiencia de conocer este destino y sus raíces europeas.

Tradiciones que mantienen viva su identidad

Uno de los elementos culturales más llamativos es el Jokili, personaje representado por arlequines que recorren las calles con sus características máscaras de madera talladas a mano. Aunque esta tradición adquiere especial protagonismo durante las celebraciones de Carnaval, también representa durante el resto del año el vínculo de la comunidad con sus raíces y el legado de las generaciones que construyeron la identidad de la localidad.

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Así las cosas, Colonia Tovar reúne arquitectura, gastronomía, naturaleza y tradiciones en un mismo escenario, una combinación que explica por qué es uno de los destinos venezolanos que más evoca a Alemania en plena geografía del Caribe.