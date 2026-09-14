Un pedazo de la Luna en Santander: el pueblo de cavernas y bosques que destaca Best Tourism Villages

Santander tiene un destino que parece sacado de una película de fantasía. Se trata de El Peñón, un municipio que fue nominado a los Best Tourism Village 2026, iniciativa de ONU Turismo que busque reconocer pueblos destacados por su cultura, naturaleza y atractivos turísticos.

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El lugar llama especialmente la atención por el Bosque de Pandora, un escenario natural que le ha dado el apodo de “Avatar colombiano“.

Sus enormes paredes verdes, la vegetación que cae desde lo alto y los rayos de sol que atraviesa en el bosque crean un paisaje que fácilmente podría confundirse con una escena de ficción.

Este atractivo permite recorrer senderos, explorar cavernas y encontrarse con gigantescas formaciones de roca en diferentes formas.

Para quienes buscan aventura, también hay recorridos guiados por lugares como la Cueva Santuario y la Cueva de los Barrocos, donde las estructuras subterráneas se convierten en parte de la experiencia.

@escapadas.co ESCAPADA 199 🌳 Bosque de Pandora, El Peñón (Santander) - COL🇨🇴 @bosquepandorageo 📍Este lugar se encuentra ubicado en El Peñón Santander, a 7 horas de Medellín y 6 horas desde Bogotá aprox. La carretera tiene partes destapada pero nada muy grave. Puedes llegar en transporte publico hasta el peñón y de ahí conseguir otro transporte que te lleve al parque que está a unos 15 min aprox o en transporte privado (súper recomendado hacer esta ruta en moto). 🌿 Te recomiendo hospedarte dentro del parque, cuenta con diferentes tipos de alojamiento, restaurante y de allí mismo salen los recorridos a los diferentes lugares. ✨ACTIVIDADES ✱Bosques de Pandora ✱Cueva Los Carracos ✱Cueva La Tronera ✱Cueva Las Gemelas ✱Cueva El Caracol ✱Cueva El Oro Cada una se puede hacer en medio día aprox y tienen una dificultad media. 🛏HOSPEDAJE ✱Geolodge ✱Refugio ✱Camping 💵PRECIOS ✱PASADÍA: $200.000 COP, incluye 2 rutas, almuerzo, equipos y seguro. ✱PLAN 2 DÍAS 1 NOCHE: Desde $500.000 COP en refugio, incluye alojamiento, alimentación, 3 rutas, seguro y equipos. ✱PLAN 3 DÍAS 2 NOCHE: Desde $860.000 COP en refugio, incluye alojamiento, alimentación, 3 rutas, seguro y equipos. *También puedes acampara y los precios son más bajos para el camping. ⚠️RECOMENDACIONES -Lleva ropa para el frío y para caminar, termo y un Drybag de @escapadas.shop para las caminatas. -Te recomiendo llevar botas panaderas o las puedes rentar allá por 5 mil pesos el día. 💖 Un destino emergente que abrió sus puertas hace pocos años para todos los amantes de la naturaleza y el geoturismo. Se llama Pandora porque lo asociaron a Pandora de Avatar, un lugar muy único en Colombia. *Si quieres más información de cómo llegar y precios más completos visita www.escapadas.co #escapada199 #santander #escapadas #pandora #bosquedepandora #elpeñon #colombia ♬ original sound - ESCAPADAS

Otra de las opciones es la Cueva la Tronera, donde se puede practicar rappel en una impresionante hoyo de 145 m de profundidad. El recorrido requiere una caminata de aproximadamente una hora de ida y 30 minutos de regreso. La entrada de luz natural hace que el sitio tenga una apariencia todavía más llamativa.

Los recorridos tienen un nivel medio de dificultad, por lo que se recomienda contar con un buen estado físico y prepararse para caminatas prolongadas.

También está la Cueva del Oro, a la que se aconseja llegar durante la mañana, además del Cerro de Panamá, con una caminata de unos 45 minutos para disfrutar el amanecer, y el laberinto de gigante.

@atodopulmon.co 🌄 PEÑÓN, SANTANDER | BOSQUES DE PANDORA Programacion 2026: Abril 01 al 03 | Julio 17 al 19 | Octubre 09 al 11 El Peñón de Santander es un destino de naturaleza y aventura que te conecta con la esencia del paisaje andino. Entre montañas, cuevas y bosques húmedos, vivirás una experiencia diferente en los Bosques de Pandora. Recorre el Laberinto de la Cabra, maravíllate con la Caverna del Oro y sube hasta el Cerro de Panamá, uno de los miradores más impresionantes del oriente colombiano. Tres días para explorar lo desconocido y vivirlo a todo pulmón. 🗓️ Próximas fechas Peñón 🛑 Ficha Técnica 🚍 Encuentro: Estación Industriales del Metro ⏰ Hora: 9:00 p.m. / Salida: 9:30 p.m. 🌄 Nivel trekking: 3 (moderado) 📏 Distancia: 12 km aprox. 〽️ Altitud: 700 – 1.900 m s. n. m. 🌡️ Temperatura: 18°C – 28°C 🌦️ Clima: Húmedo 💰 Valor: $850.000 📌 Reserva tu cupo con $200.000 💳 Bancolombia: 62594662526 📱 Nequi: 3137419952 ✅ Pagos con tarjeta por Wompi (+5%) 🌿 Incluye Transporte ida y regreso desde Medellín Hospedaje 1 noche - 2 días Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena) Ingreso a: Bosques de Pandora, Caverna del Oro, Cerro de Panamá y Caverna La Tronera Casco y linterna Guías locales Transporte interno Regalo A Todo Pulmón Seguro de asistencia médica 🚫 Restricciones No mascotas No menores de 5 años No recomendado para embarazadas o personas con cirugías recientes (mínimo 8 meses) 🌍 Compromiso Ambiental En A Todo Pulmón promovemos el turismo responsable y el cumplimiento de las leyes 1336 y 1329 de 2009 contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. RNT 153154 – Conexión Natural. ✨ Reserva tu cupo Vive la magia de los Bosques de Pandora y déjate sorprender por el Peñón de Santander. Camina entre formaciones rocosas, atraviesa cavernas y siente lo que es viajar A Todo Pulmón. ♬ sonido original - Atodopulmón.co

El Bosque de Pandora también ofrece hospedaje en camping y cabañas, además de pesadillas. El sitio cuenta con restaurante y espacios desde los que se puede apreciar la montaña.

Para visitar este “Avatar colombiano” se recomienda llevar ropa brigada, prendas cómodas para caminar y zapatos adecuados. Sin embargo, las botas Paneras son especialmente recomendadas y también pueden alquilarse en el lugar.

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¿Cómo llegar?

Desde Bogotá, una opción es viajar en bus desde el terminal de transporte de Salitre hasta Barbosa, trayecto de unas cuatro horas.

Allí se puede tomar otro bus hacia el peñón, con un recorrido cercano a una hora, que deja a los visitantes en la entrada del bosque de Pandora.

En carro, el viaje es de Bogotá tarda aproximadamente cinco horas. La ruta pasa por Chiquinquirá bar dos Barbosa antes de continuar hacia el peñón. Para el tramo final se recomienda utilizar un vehículo apropiado para vías destapadas.