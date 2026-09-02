Entre selva y delfines rosados: el rincón del Amazonas que Lonely Planet recomienda para viajar en temporada baja

Los últimos meses del año, sobre todo octubre y noviembre, pueden convertirse en una buena oportunidad para recorrer Sudamérica sin enfrentar las grandes multitudes de la temporada alta. Durante estos meses, varios destinos del continente ofrecen temperaturas agradables, paisajes especiales y, en algunos casos, precios más convenientes para los viajeros.

Los rincones encantadores de Colombia, destacados como los mejores viajes de ensueño en este 2026 por famosa guía de viajes

Entre las recomendaciones aparece Colombia, específicamente la Amazonía, un destino que puede resultar atractivo para quienes buscan naturaleza y aventuras diferentes.

La cuenca del Amazonas colombiano está entre los nueve lugares destacados por Lonely Planet para visitar durante esta época.

Aunque octubre y noviembre suelen ser meses lluviosos en buena parte del país, en esta región representan el final de la temporada seca. Esto permite encontrar niveles de agua más bajos y buenas posibilidades de observar diferentes especies.

El recorrido puede comenzar en Leticia, ciudad ubicada en la frontera con Brasil y Perú. Desde allí, los visitantes tienen la posibilidad de adentrarse en la selva y conocer lugares como Puerto Nariño, un destino sin tráfico de carros al que se llega después de aproximadamente dos horas en barco.

Un plan que llama la atención es visitar el lago Tarapoto, reconocido como un punto favorable para intentar observar delfines rosados. La región también ofrece oportunidades para encontrar aves, mariposas, monos y tapires en medio de un entorno completamente natural.

Además de Colombia, el listado reúne otros destinos sudamericanos que pueden disfrutarse durante octubre y noviembre.

Amazonas, uno de los mejores sitios para la práctica del turismo rural comunitario. Foto: YouTube @wamanadventures5000

Buenos Aires, en Argentina, aparece como una opción para quienes buscan tango, cultura y gastronomía, mientras que las playas de Uruguay ofrecen tranquilidad antes de la llegada de la temporada más concurrida.

Machu Picchu, en Perú, también forma parte de las recomendaciones, al igual que Río de Janeiro, en Brasil, y el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile. Bolivia suma el Parque Nacional Sajama y Ecuador aparece con las famosas islas Galápagos.

El listado se completa con Salta, Argentina, conocida por sus paisajes andinos, viñedos y música folclórica.

Las playas de Colombia que Lonely Planet recomienda visitar en 2026: arena blanca y paisajes de ensueño, cerca de Santa Marta

Para quienes planean viajar en los próximos meses, la temporada baja puede ser una opción de cara a conocer estos destinos con menos visitantes.

En el caso de Colombia, la Amazonía sobresale por ofrecer una experiencia distinta, rodeada de selva, ríos y fauna, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes quieren descubrir uno de los territorios naturales más llamativos del país.