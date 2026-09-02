El encantador destino donde una laguna dibuja el mapa de Colombia en medio de la naturaleza

El departamento del Meta es un destino que permite descubrir una de las regiones más diversas de Colombia, donde los paisajes de los Llanos Orientales se combinan con ríos, cascadas, montañas y extensas sabanas.

El destino del Meta que sorprende con una increíble laguna rosada y escenarios naturales únicos, cerca de Villavicencio

Gracias a su gran riqueza natural, en este territorio los viajeros tienen diversidad de posibilidades para desarrollar actividades, desde recorridos por espacios de conservación y senderos ecológicos hasta planes de aventura, avistamiento de fauna y navegación por sus principales ríos.

Un viaje a esta región del país permite conocer la cultura llanera, sus tradiciones, gastronomía, música y formas de vida, experiencias de las que es posible disfrutar en sus diferentes municipios.

Este es uno de los principales atractivos para conocer en Puerto Lleras. Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

La laguna que dibuja a Colombia

Uno de ellos es Puerto Lleras, ubicado a 138 kilómetros de Villavicencio, una joya turística que destaca por sus paisajes verdes y la riqueza natural del río Ariari. Pero uno de los atractivos que más llama la atención es la Laguna de Lomalinda, un particular espejo de agua cuyos límites forman una silueta que recuerda al mapa de Colombia, según el Instituto de Turismo del Meta.

Este escenario hace parte del Parque Regional Natural Lomalinda, un espacio ideal para quienes buscan planes al aire libre y contacto con la naturaleza. La laguna, que tiene una extensión aproximada de 95 hectáreas, ofrece un paisaje en el que el cielo se refleja sobre el agua y que puede disfrutarse mientras se recorren los senderos ecológicos o se realizan recorridos acuáticos. La zona también permite observar parte de la fauna y flora característica de esta región del país.

Tres joyas del Meta que combinan naturaleza, aventura y adrenalina para una escapada inolvidable

Otros planes

La información oficial indica que el recorrido por Puerto Lleras puede continuar en el centro del municipio, donde los visitantes encuentran espacios para acercarse a la gastronomía y las tradiciones locales.

Uno de los sitios que vale la pena conocer es el malecón, un espacio perfecto desde el que se pueden contemplar los paisajes del río y disfrutar de un ambiente tranquilo y relajado en medio de naturaleza.

Puerto Lleras es un destino en el que se pueden realizar diversas actividades al aire libre. Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

Para los aventureros, el río Ariari se convierte en un gran aliado. Allí, los viajeros pueden realizar paseos en bote para recorrer sus aguas y apreciar el entorno, especialmente durante el atardecer, cuando el paisaje adquiere una apariencia especial.

Para quienes prefieren actividades terrestres, existe la posibilidad de recorrer el municipio en bicicleta a través de su ciclorruta y conocer con mayor calma sus calles y alrededores, mientras se disfruta de su cultura llanera y las tradiciones de sus habitantes.

También está el Museo de Memorias del río Ariari, que alberga los principales hallazgos arqueológicos en una colección de 38 piezas, en su mayoría urnas funerarias, que pertenecen a las comunidades indígenas que habitaron la zona.