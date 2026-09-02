El pueblo colombiano apodado la ‘Roma paisa’ por sus templos, arquitectura y tradición religiosa

Antioquia se caracteriza por ser un territorio que combina montañas, paisajes diversos, diferentes climas y una gran riqueza cultural e histórica. Sus 125 municipios, agrupados en nueve subregiones, ofrecen atractivos que van desde escenarios naturales hasta poblaciones únicas.

El destino colombiano que parece sacado de los Alpes suizos: paisajes de ensueño y verdes colinas enamoran a los visitantes

En la larga lista de posibilidades para conocer está Donmatías, situado al norte del departamento, a unos 49 kilómetros de Medellín, con una temperatura promedio de 16 grados centígrados.

La elaboración de prendas, especialmente de jeans, hace parte de la historia reciente de este destino antioqueño y ha llevado a que el municipio sea reconocido por su amplia producción de confecciones.

El templo principal de Donmatías es uno de los grandes atractivos de este municipio antioqueño. Foto: Antioquia es mágica

Sin embargo, su identidad no se limita a la industria textil. A este encantador destino se le conoce como la “Roma paisa”, un apelativo relacionado con su patrimonio arquitectónico y su marcada tradición religiosa. La comparación con la ciudad italiana se sustenta en sus templos, construcciones y espacios urbanos que reflejan ese legado, entre ellos el Templo de Nuestra Señora del Rosario, uno de sus principales símbolos.

Entre sus calles más representativas se encuentran la Calle Azul y La Playita, espacios que hacen parte de la historia y de la identidad urbana de esta población.

¿Qué se puede hacer en este lugar?

Donmatías es un destino con diversidad de encantos que vale la pena conocer. Allí los viajeros pueden disfrutar de paisajes y planes tranquilos. Uno de ellos es el entorno del embalse Río Grande II, ubicado aproximadamente a 16 kilómetros del casco urbano.

Así es la ‘joya histórica’ del norte de Antioquia, un municipio con larga historia y tradición; está a cuatro horas de Medellín

Es un escenario rodeado de amplias zonas verdes y ofrece panorámicas del espejo de agua, convirtiéndose en espacio atractivo para contemplar el paisaje y pasar un momento de descanso y relajación.

Desde este punto también se puede apreciar la magnitud de la represa, una infraestructura fundamental para el abastecimiento de agua potable del Valle de Aburrá. Sin embargo, los visitantes deben tener en cuenta que el acceso al embalse está restringido para actividades recreativas.

Donmatías es uno de los destinos para visitar y conocer en Antioquia; tiene varios atractivos naturales. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Así mismo, está el Cerro Cristo Rey, situado a aproximadamente 30 minutos del casco urbano. El ascenso hasta la parte más alta implica recorrer un sendero con más de 200 escalones, pero el esfuerzo vale la pena, pues la cima permite disfrutar de una perspectiva diferente del municipio y de los paisajes que caracterizan esta zona del norte de Antioquia.

En el casco urbano

El templo de Nuestra Señora del Rosario es uno de los imperdibles para visitar en este pueblo, ubicado a solo una hora de Medellín. Es una construcción que sobresale en el paisaje urbano gracias a sus imponentes torres. Además de ser uno de los principales referentes arquitectónicos del municipio, el templo tiene un importante significado para los habitantes.

El pueblo antioqueño que es destacado por sus diferentes pisos térmicos y variedad de ecosistemas, ideal para el ecoturismo

En el parque principal también se encuentra la Casa Museo Luis López de Mesa, un espacio dedicado a preservar y divulgar la memoria, la cultura y las tradiciones locales. Allí los visitantes pueden conocer diferentes aspectos de la historia del municipio y acercarse al papel que ha tenido la confección en la vida económica y social del mismo.