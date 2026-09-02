El mágico pueblo en Boyacá que parece sacado de Suiza: queda a tan solo 4 horas de Bogotá

A unas cuatro horas de Bogotá se encuentra Monguí, uno de esos pueblos de Boyacá que parecen sacados de una postal europea. Sus calles empedradas, arquitectura colonial y paisajes de montañas hacen que muchos visitantes encuentren en este destino un aire parecido al de los Alpes suizos, pero sin salir de Colombia.

El destino boyacense donde las brevas con arequipe son una delicia, un destino colonial y con nombre italiano

Monguí hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y se ha convertido en una opción para quienes buscan escapar por unos días del ritmo de la capital.

Su clima, sus construcciones tradicionales y el entorno natural permiten mezclar caminatas tranquilas por el pueblo con recorridos por algunos de los escenarios más llamativos de la región.

Uno de sus principales atractivos es el Páramo de Ocetá, considerado uno de los paisajes naturales más destacados del país.

La basílica y el convento forman uno de los conjuntos religiosos más importantes del departamento Foto: Foto: Gobernación de Boyacá

En este lugar, los viajeros pueden encontrar frailejones, lagunas y senderos para realizar caminatas mientras disfrutan de las montañas y la vegetación característica de los páramos.

Otro lugar que suele llamar la atención es la Ciudad de Piedra, una zona donde enormes formaciones de roca crean un paisaje particular y perfecto para quienes disfrutan de la naturaleza y la fotografía.

El recorrido por estos espacios permite conocer una faceta diferente de Monguí, más allá de lo que conocen los locales y también turistas.

Este es uno de los pueblos más lindos de Boyacá y patrimonio de Colombia. Foto: Getty Images

Sin embargo, el pueblo también tiene una particularidad que lo diferencia de otros destinos de Boyacá: los balones.

Monguí es reconocido por su tradición en la fabricación de estos elementos deportivos, por lo que no resulta extraño encontrar tiendas y talleres donde se venden balones de diferentes tamaños y diseños.

El centro del municipio también merece una visita. La iglesia y las construcciones coloniales hacen parte del encanto que caracteriza sus calles, especialmente durante las temporadas de mayor movimiento turístico.

El encantador municipio boyacense cuyo nombre se debe a su parecido con un poblado italiano

Las celebraciones tradicionales son otro de los motivos para conocer el destino, con eventos como las Fiestas del Sagrado Corazón, en junio; las Fiestas del Tránsito, en agosto, y las Fiestas de Integración Familiar y de la Virgen de Monguí, en septiembre.

Por su cercanía con Bogotá, sus paisajes y su arquitectura, Monguí se presenta como una opción para quienes quieren conocer un rincón de Boyacá con escenarios que recuerdan a Europa. Un destino que combina patrimonio, naturaleza y una curiosa tradición deportiva.