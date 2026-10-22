Fuertes lluvias desatan una avalancha en Muzo, Boyacá: la angustia crece en una institución educativa

Las fuertes lluvias provocaron una avalancha en inmediaciones de la Institución Educativa Concha Medina de Silva, en Muzo, occidente de Boyacá.

El incidente se conoce en medio de las alertas por deslizamientos en el municipio y de un reciente fallo judicial que ordenó intervenir la infraestructura de otro colegio de la localidad.

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Alerta por deslizamiento

La avalancha fue reportada en los alrededores de la Institución Educativa Concha Medina de Silva.

El incidente se presenta después de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicara, el 18 de octubre de 2026, un pronóstico de amenaza moderada por deslizamientos de tierra en Muzo, con base en información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Las alertas tienen en cuenta las condiciones meteorológicas y las características del terreno que pueden favorecer los movimientos en masa.

La evolución de las lluvias y la evaluación de las autoridades serán determinantes para conocer si persiste algún riesgo en la zona.

El balance de la avalancha continúa siendo el principal dato pendiente. Se requiere establecer si hubo afectaciones en la institución educativa, daños en viviendas o vías cercanas, personas lesionadas o medidas de evacuación.

Orden judicial para intervenir otro colegio

La emergencia coincide con una decisión judicial relacionada con la infraestructura educativa de Muzo.

El 21 de octubre, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó órdenes para intervenir la Institución Educativa San Marcos, debido a problemas estructurales documentados en sus instalaciones.

Entre las condiciones señaladas se encuentran grietas en paredes, columnas y pisos, asentamientos diferenciales y deficiencias en el drenaje, aspectos que requieren atención mediante estudios técnicos y obras.

La decisión contempla responsabilidades para la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Muzo en el proceso de intervención.

La emergencia vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las condiciones de infraestructura de algunos centros educativos de Muzo.

Aunque la avalancha se reportó cerca de la Institución Educativa Concha Medina de Silva y la orden judicial de intervención corresponde al Colegio San Marcos, ambos hechos plantean la importancia de evaluar los riesgos que pueden afectar a las comunidades educativas.

Fuertes lluvias amenazan escuela rural en Boyacá. Foto: Video Semana

Las deficiencias estructurales o las amenazas asociadas a las lluvias pueden comprometer la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, además de dificultar el desarrollo normal de las clases.

Por ello, las inspecciones técnicas y las medidas preventivas resultan fundamentales para proteger a la comunidad y garantizar espacios educativos seguros.