Atlético Nacional sigue vivo en los dos frentes y se ilusiona con la posibilidad de levantar títulos en diciembre. Bajo las órdenes de Lucas González ha tenido partidos de rendimiento superlativo; sin embargo, hacen falta varias piezas claves por lesión.

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Mientras avanzan las fases de Copa Colombia y Liga BetPlay, en el cuadro verdolaga hay jugadores que terminan contrato al final del año y todavía no han resuelto su situación.

Estos son los cinco jugadores que tienen los días contados hasta el 31 de diciembre de 2026:

Andrés Felipe Reyes (préstamo de San Diego FC).

(préstamo de San Diego FC). Milton Casco (agente libre).

(agente libre). Nicolás Rodríguez (préstamo de Orlando City).

(préstamo de Orlando City). Samuel Velásquez (agente libre).

(agente libre). Marlos Moreno (agente libre).

En esa lista falta Cristian ‘Chicho’ Arango, que llegó a préstamo procedente de San José Earthquakes; sin embargo, al delantero se le renovará automáticamente por la lesión de ligamento cruzado que sufrió hace algunas semanas.

Samuel Velásquez y Marlos Moreno son los que más opciones tienen de continuar. El caso específico de Marlos depende de las ofertas que habría recibido desde México y que estarían siendo analizadas junto a su círculo cercano.

Atlético Nacional, muy cerca de la Copa Libertadores

Independientemente de lo que pase en los cuadrangulares, Atlético Nacional ya tiene prácticamente asegurada su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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Actualmente, lidera la tabla de reclasificación con amplio margen sobre América de Cali e Independiente Santa Fe. Si el cuadro verdolaga no consigue el título de la Liga BetPlay en diciembre, entraría a la fase previa de la Libertadores como Colombia 3.

Eso quiere decir que enfrentaría a un club de otro país para meterse en la ronda de grupos. Lucas González será el encargado de conformar la nómina para ese reto internacional, pues el DT tiene contrato hasta 2028 y cuenta con el respaldo de la dirigencia.

Lucas González, director técnico de Atlético Nacional. Foto: AFP

Lucas reconoce que la exigencia en Nacional es máxima y por eso puede terminar saliendo mucho antes si los resultados no se le dan. El Verde paisa tiene una de las nóminas más poderosas del país, factor que aumenta la presión de ganar la estrella 19 y defender el tricampeonato de la Copa BetPlay.

En este momento cuenta con varios referentes que seguramente continuarán para 2027, como es el caso de James Rodríguez, Franco Armani, Alfredo Morelos, Matheus Uribe y varios más. La idea es sumar fichajes en posiciones puntuales, dependiendo de los jugadores que terminen saliendo en el mercado de enero y el presupuesto que puedan usar para añadir nuevas caras al proyecto.

De momento no han sonado posibles fichajes para Nacional; sin embargo, se habla del regreso de Stefan Medina como una posibilidad, teniendo en cuenta que termina contrato en México y tiene buena relación con los dueños del club.