Mensaje de James Rodríguez sobre el próximo clásico de Nacional vs. Medellín: habló en vivo

Mientras suma partidos con Atlético Nacional rumbo a la fase de cuadrangulares, James Rodríguez está feliz por alcanzar su primera final con Atlético Parceros en la Kings Cup México.

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El domingo pasado, ese club venció al equipo de Sergio ‘Kun’ Agüero en semifinales y consiguió su tiquete al duelo decisivo por el título. Dicho compromiso coincidirá con el clásico paisa por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

James no podrá estar presente en la transmisión en vivo de la final; sin embargo, envió un mensaje a todos los hinchas del equipo que creó hace un par de años junto al influencer antioqueño conocido como Pelicanger.

“¡Felicidades, vamos! Estamos en la final”, dijo el volante cucuteño a través de una videollamada. “Ese domingo también es el clásico, es a las 6:10 de la tarde”, apuntó.

Mensaje sobre el clásico de Nacional vs. Medellín

James Rodríguez lamentó que no pueda acompañar a su equipo por los compromisos que tiene con Atlético Nacional, pero la prioridad es ganarle el clásico a Independiente Medellín y pelear por la cima del campeonato.

De hecho, James envió un mensaje respecto a la final de la Kings Cup y el clásico paisa. “Estamos en la final y que nos apoyen. Que ganemos el clásico también”, apuntó el futbolista de 35 años.

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El volante cucuteño ya sabe lo que es ganar clásicos ante el DIM. Hace un par de semanas fue titular en la victoria de Nacional sobre su rival de patio para clasificar a las semifinales de la Copa Colombia y dio una asistencia de lujo en el tanto de Andrés Felipe Román.

El conjunto verdolaga contará con el apoyo de su hinchada, pues oficia como local, según las designaciones de la Dimayor. En el Atanasio se espera un marco impresionante con las dos hinchadas presentes y las figuras de ambos equipos sobre el campo de juego.

Atlético Nacional guarda a James Rodríguez

James Rodríguez llegará descansado a ese clásico entre Nacional y Medellín, pues no entró en la convocatoria para el partido de este jueves contra Deportivo Pasto.

La razón es que Lucas González está manejando la carga de partidos para todos los jugadores y, al ser un rival accesible, prefirió guardar a James para el duelo estelar del próximo domingo.

Nacional vs. Medellín está programado para iniciar a las 6:10 de la tarde y la transmisión oficial será exclusiva de Win Sports+. Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el compromiso a través de la plataforma de Win Play, aunque es necesario tener una suscripción pagada.