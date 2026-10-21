Tabla de la Liga Betplay con triunfos de Deportivo Cali y Santa Fe: se mueve la zona alta

La Liga Betplay sigue avanzando y espera ponerse al día en el calendario lo más pronto posible. Hubo dos partidos aplazados en la jornada de miércoles y rojos y verdes no se dejaron sorprender. Estas victorias hacen efecto en la parte alta de la tabla de posiciones.

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Cabe recordar que ambos clubes están en la fila por clasificar a cuadrangulares semifinales y cualquier punto que se deje en el camino podría costar muy caro. No solo eso, sino que en la reclasificación también compiten por cupos a torneos internacionales.

A primera hora, Deportivo Cali salió a buscar la victoria en Villavicencio ante un complicado Llaneros, pero no dejó dudas y lo superó con un contundente 3-0 para convertirse en líder parcial con 29 puntos. La figura del encuentro fue Nicolás Benedetti, autor del segundo gol.

El canterano Johan Martínez abrió el marcador y Steven Rodríguez anotó el 3-0 definitivo. Además, a Carlos Bacca le anularon un gol por fuera de lugar.

Con este resultado como visitante, Deportivo Cali sigue en la lucha por ser cabeza de serie en los cuadrangulares. Cabe recordar que terminar primero o segundo dará la ventaja deportiva en esa fase, y el club azucarero buscará obtenerla con la intención de llegar a la final. Sin embargo, América y Atlético Nacional también están en la pelea.

Santa Fe se recupera

Por su parte, luego de perder precisamente en Villavicencio ante Llaneros, Santa Fe aprovechó este aplazado por la séptima fecha para cuadrar caja en la tabla y escalar algunas posiciones.

Hugo Rodallega contra Jaguares Foto: Colprensa

El club bogotano se impuso 2-1 con un Franco Fagúndez volador y que se consolida como un volante a seguir en el fútbol colombiano.

¡SEÑOR GOLAZO DE FRANCO FAGÚNDEZ PARA @SantaFe! El 'León' abre el marcador con un golazo ante Jaguares. #LALIGAxWIN 🔴🦁⚽🔥 https://t.co/x5i74OVmYU — Win Sports (@WinSportsTV) October 22, 2026

Un doblete de su autoría fue suficiente para superar a Jaguares de Córdoba, que alcanzó a descontar en el final con gol de Andrés Rentería en la reposición.

De esta manera, Santa Fe ocupa el sexto lugar de la tabla con 25 puntos y aún tiene dos partidos por jugar en El Campín para asegurar su clasificación a los cuadrangulares: ante Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto.

Eso sí, tiene dos visitas complejas: al Atanasio Girardot de Medellín, donde enfrentará a Atlético Nacional, y luego al estadio General Santander, donde jugará contra Cúcuta Deportivo. El panorama es complicado, pero le será suficiente si hace valer su condición de local.

Además, sumando el encuentro contra Once Caldas por la Copa Betplay por los cuartos de final. De ganar, tendrá una serie de ida y vuelta contra Atlético Nacional en las semifinales.