El conmovedor mensaje de la familia de Yeison Jiménez tras la muerte del padre de Sonia Restrepo: “Acompañamos de corazón”

Un nuevo hecho lamentable enluta a la familia de Sonia Restrepo, viuda del recordado cantante de música popular Yeison Jiménez.

Este miércoles 21 de octubre de 2026 fue encontrado sin vida su padre, José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años, en el municipio de Pensilvania, al oriente del departamento de Caldas.

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De acuerdo con los reportes entregados por el diario regional La Patria, el hallazgo ocurrió hacia las 10:30 de la mañana en el sector conocido como Los Tanques, ubicado en la zona rural de Pensilvania, población de la cual es originaria la familia Restrepo.

Un ciudadano que transitaba por el lugar observó el cuerpo e informó de inmediato a las autoridades locales. Tras recibir la alerta, los organismos competentes se desplazaron al sitio para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y dar inicio a los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas precisas del fallecimiento de Restrepo Ospina. Se espera que en las próximas horas las entidades forenses y la Policía de Caldas entreguen un reporte oficial que permita esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el deceso.

A través de sus redes sociales, los allegados a la familia han manifestado su dolor y manifestado condolencias públicas. Camila Jiménez, hija de Sonia Restrepo y a quien el artista Yeison Jiménez consideraba como propia, compartió en su cuenta de Instagram una esquela en memoria de su abuelo.

En la publicación compartida, realizada originalmente por la organización Cr La Cumbre, se lee una nota institucional de duelo:

“Q.E.P.D. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jose Sigifredo Restrepo. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia Restrepo, y acompañamos de corazón con profundo amor y respeto en este difícil momento. Le deseamos fortaleza, paz y consuelo ante su pérdida”.

El doloroso mensaje con el que la familia de Yeison Jiménez Foto: tomado de redes

Con esta imagen, los seres queridos de Sonia Restrepo confirmaron el lamentable suceso.Este doloroso acontecimiento se produce cuando la familia Restrepo aún afrontaba el duelo por la partida del famoso intérprete de música popular Yeison Jiménez.

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El artista falleció el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en el que también perdieron la vida cinco integrantes de su equipo de trabajo.

Desde aquel momento, Sonia Restrepo ha afrontado la pérdida de quien fuera su compañero de vida junto a sus tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.

A la fecha, el caso sobre el deceso de José Sigifredo Restrepo continúa bajo investigación de los organismos judiciales del departamento de Caldas.